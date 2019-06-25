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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3315331633173318

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57

  sequence написав:
  zРадио написав:Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов..
там ситуация не хуже и не лучше другой плавильни народов - США.


Правда? И что, США за последние 20 лет вели 2 гражданские войны у себя на территории? В какие штаты США до сих пор отправляют войска на подавление "террористов"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57

  Sommer написав:Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.


Эта же договоренность была у всех сторон, никто не обсуждает Мюнхенский сговор или пакт Молотова-Риббентропа. Тут приводилась цитата уже по этому поводу.
Почему ? Потому что победителей не судят /c/ Это был суд над побежденными.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57

  yanyura написав:Анекдот-онлайн - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/11

Перед этим был такой же - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10

Сейчас ботофермы подключат, и будут вГолос и ПЁС на первых местах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:00

  Sommer написав:
  Аlександр написав:
Пожелаем кандидатке вкуса, хорошего дизайнера и помощника, который подскажет, как правильно одеваться на встречи во дворах с бабушками.


О, новая зрада! А то, что "первая леди" на встрече в Европе опозорилась с одеждой (правда пока что никому не удалось переплюнуть Людмилу Янукович) - так об этом зефилы молчат в тряпочку. :mrgreen:

Я что-то пропустил :?
Думаете, ему и вправду идет :mrgreen:
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