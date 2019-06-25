Правда? И что, США за последние 20 лет вели 2 гражданские войны у себя на территории? В какие штаты США до сих пор отправляют войска на подавление "террористов"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57
Правда? И что, США за последние 20 лет вели 2 гражданские войны у себя на территории? В какие штаты США до сих пор отправляют войска на подавление "террористов"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57
Эта же договоренность была у всех сторон, никто не обсуждает Мюнхенский сговор или пакт Молотова-Риббентропа. Тут приводилась цитата уже по этому поводу.
Почему ? Потому что победителей не судят /c/ Это был суд над побежденными.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57
Сейчас ботофермы подключат, и будут вГолос и ПЁС на первых местах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:00
Я что-то пропустил
Думаете, ему и вправду идет
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