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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3315331633173318 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57 sequence написав: zРадио написав: Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов.. Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов.. там ситуация не хуже и не лучше другой плавильни народов - США.

там ситуация не хуже и не лучше другой плавильни народов - США.



Правда? И что, США за последние 20 лет вели 2 гражданские войны у себя на территории? В какие штаты США до сих пор отправляют войска на подавление "террористов"? Правда? И что, США за последние 20 лет вели 2 гражданские войны у себя на территории? В какие штаты США до сих пор отправляют войска на подавление "террористов"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4278 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57 Sommer написав: Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой. Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.



Эта же договоренность была у всех сторон, никто не обсуждает Мюнхенский сговор или пакт Молотова-Риббентропа. Тут приводилась цитата уже по этому поводу.

Почему ? Потому что победителей не судят /c/ Это был суд над побежденными. Эта же договоренность была у всех сторон, никто не обсуждает Мюнхенский сговор или пакт Молотова-Риббентропа. Тут приводилась цитата уже по этому поводу.Почему ? Потому что победителей не судят /c/ Это был суд над побежденными. freeze 4 Повідомлень: 11971 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3587 раз. Подякували: 5229 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57 yanyura написав: Анекдот-онлайн - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/11



Перед этим был такой же - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10 Анекдот-онлайн -Перед этим был такой же -

Сейчас ботофермы подключат, и будут вГолос и ПЁС на первых местах Сейчас ботофермы подключат, и будут вГолос и ПЁС на первых местах Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8675 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6111 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 17:00 Sommer написав: Аlександр написав: Пожелаем кандидатке вкуса, хорошего дизайнера и помощника, который подскажет, как правильно одеваться на встречи во дворах с бабушками.



О, новая зрада! А то, что "первая леди" на встрече в Европе опозорилась с одеждой (правда пока что никому не удалось переплюнуть Людмилу Янукович) - так об этом зефилы молчат в тряпочку. О, новая зрада! А то, что "первая леди" на встрече в Европе опозорилась с одеждой (правда пока что никому не удалось переплюнуть Людмилу Янукович) - так об этом зефилы молчат в тряпочку.

Я что-то пропустил

Думаете, ему и вправду идет





Я что-то пропустилДумаете, ему и вправду идет Аlександр Повідомлень: 3216 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3315331633173318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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