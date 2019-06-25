Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.
Эта же договоренность была у всех сторон, никто не обсуждает Мюнхенский сговор или пакт Молотова-Риббентропа. Тут приводилась цитата уже по этому поводу. Почему ? Потому что победителей не судят /c/ Это был суд над побежденными.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
А может и не завалил, может наоборот - выполнил...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что это
zРадио написав:системы ПРО "против исламских террористов"
Сможешь?
Выкуси, наконец
U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia
The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal. “As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles, the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.
zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!
Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.
Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.
Причем настолько обнаглели, что решили разыграть обвинение немцев в расстреле поляков под Катынью.
И феерически облажались...
Мысль понятна - наш мистер объективность желает в одном ряду посмертно обвиненных в пособничестве нацизму видеть Сталина, Чемберлена и Даладье
Sommer написав:Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.
Эта же договоренность была у всех сторон
Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.
А что ты так неаккуратно обрезал цитату ?
Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.
Кармелюк написав:В момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне.