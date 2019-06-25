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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57

  sequence написав:
  zРадио написав:Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов..
там ситуация не хуже и не лучше другой плавильни народов - США.


Правда? И что, США за последние 20 лет вели 2 гражданские войны у себя на территории? В какие штаты США до сих пор отправляют войска на подавление "террористов"?
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57

  Sommer написав:Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.


Эта же договоренность была у всех сторон, никто не обсуждает Мюнхенский сговор или пакт Молотова-Риббентропа. Тут приводилась цитата уже по этому поводу.
Почему ? Потому что победителей не судят /c/ Это был суд над побежденными.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:57

  yanyura написав:Анекдот-онлайн - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/11

Перед этим был такой же - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10

Сейчас ботофермы подключат, и будут вГолос и ПЁС на первых местах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:07

  pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ
Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.
И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.
Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.
По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.
Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.


А может и не завалил, может наоборот - выполнил...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:21

  zРадио написав:О реальной "поддержке" украинского языка - крупнейший украиноязычный журнал для детей "Барвінок" закрывается.

Просто закрывается и все - не в интернет уходит в ногу со временем, а закрывается!


Зрада-зрада. Или это реально для тебя проблема, потому что картинки негде будет рассматривать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:24

  rjkz написав:Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф


О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:27

  zРадио написав:
  Sommer написав:Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что это
  zРадио написав:системы ПРО "против исламских террористов"


Сможешь?


Выкуси, наконец :mrgreen:

U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia

The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal.
“As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles, the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.

https://www.reuters.com/article/us-nato ... SKCN0Y30JX


И? Где там "против исламских террористов"?

Ой, извини. Я ж не учел твое владение английским на уровне "мгимо финишед". :mrgreen:

Упрощу тебе задачу - найди там слово "terrorists"?

  zРадио написав:PS: меня вообще мало парит США и РФ


Так сразу все и поверили. :mrgreen:

Вот только ты постоянно защищаешь рашку и цитируешь их бредни (в том числе про США).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:29

  freeze написав:
  Sommer написав:Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.


Эта же договоренность была у всех сторон


  Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:33

  Sommer написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.


Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.

Причем настолько обнаглели, что решили разыграть обвинение немцев в расстреле поляков под Катынью.

И феерически облажались...


Мысль понятна - наш мистер объективность желает в одном ряду посмертно обвиненных в пособничестве нацизму видеть Сталина, Чемберлена и Даладье :mrgreen:

Когда Нюрнберг II? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:35

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.


Эта же договоренность была у всех сторон


  Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.


А что ты так неаккуратно обрезал цитату ?

  Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.

  Кармелюк написав:В момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне.
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