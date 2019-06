Форуми / Казна: бюджет, податки,

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37 Starikan написав: ЛАД написав: Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда, "в Киеве невозможно попасть в кафе" и отправлять в Россию. Но зарабатывать советуют в Польше, а не сидеть на 7-8 тыс. (300-350$) на работе в Украине. Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда, "в Киеве невозможно попасть в кафе" и отправлять в Россию. Но зарабатывать советуют в Польше, а не сидеть на 7-8 тыс. (300-350$) на работе в Украине.

Вполне разумно, я так и делал с 1996 по 2006, только не в Польше, а в более богатых странах

Вполне разумно, я так и делал с 1996 по 2006, только не в Польше, а в более богатых странах Вполне разумно, я так и делал с 1996 по 2006, только не в Польше, а в более богатых странах

Вы ездили всё же не так и не на таких условиях, как наши заробитчане.

Возможно, даже с семьёй.

Для учёного такая поездка более естественна. Бывало даже в советские времена (конечно, несравнимо реже).

При этом обсуждать, что нужно/можно сделать в Украине для ускорения развития экономики и, соответственно, роста благосостояния категорически не хотят (не могут?).

а что нужно сделать, подскажите. Вон Михо старался, двигал Грузию в Doing Business, а толку? Такие же нищие, как и мы, и без торговли с Рашкой - никак. Какая бы ни была "свобода предпринимательства" - рынки заняты, точка. Не может Антонов конкурировать с двумя гигантами.

Хорошо, что хоть сырье покупают. а что нужно сделать, подскажите. Вон Михо старался, двигал Грузию в Doing Business, а толку? Такие же нищие, как и мы, и без торговли с Рашкой - никак. Какая бы ни была "свобода предпринимательства" - рынки заняты, точка. Не может Антонов конкурировать с двумя гигантами.Хорошо, что хоть сырье покупают.

Не буду говорить о Грузии. Не знаком с ситуацией. Не знаю, как она менялась и менялась ли вообще.

Но восточноевропейским странам это удалось.

Насчёт Антонова сегодня не скажу, а раньше могли найти свою нишу. Турбоатом всё же находит заказы.

При этом делают наивные глаза, "не понимая", в чём заключается деиндустриализация, и мечтая сидеть в офисах, а работают пусть китайцы, индусы и пр.

Все мечтают, это вполне естественно.

Вы же любите посылать на фронт, а если вас послать на завод - согласитесь? Все мечтают, это вполне естественно.Вы же любите посылать на фронт, а если вас послать на завод - согласитесь?

Не передёргивайте, я не люблю посылать на фронт.

Задавал вопрос о готовности пойти на фронт людям, кот. бьют себя в грудь, кричат о своём патриотизме, обвиняя оппонентов в предательстве, кричат о "войне до победного конца", но при этом сами лежат на диванах.

А на заводе я, вообще-то, проработал 20 лет. Да, инженером. Но когда учился в универе, летом подрабатывал на ХТЗ, за станком, в 2 смены, и отнюдь не чувствовал себя ущербным. Мне, кстати, нравилось работать за токарным станком.

Или Вы предлагаете мне это сегодня?

За нормальную зарплату пошёл бы. Правда, не уверен, что сегодня хватит здоровья отработать смену. Был бы моложе - никаких проблем.

Вы ездили всё же не так и не на таких условиях, как наши заробитчане.
Возможно, даже с семьёй.
Для учёного такая поездка более естественна. Бывало даже в советские времена (конечно, несравнимо реже).
Не буду говорить о Грузии. Не знаком с ситуацией. Не знаю, как она менялась и менялась ли вообще.
Но восточноевропейским странам это удалось.
Насчёт Антонова сегодня не скажу, а раньше могли найти свою нишу. Турбоатом всё же находит заказы.
Не передёргивайте, я не люблю посылать на фронт.
Задавал вопрос о готовности пойти на фронт людям, кот. бьют себя в грудь, кричат о своём патриотизме, обвиняя оппонентов в предательстве, кричат о "войне до победного конца", но при этом сами лежат на диванах.
А на заводе я, вообще-то, проработал 20 лет. Да, инженером. Но когда учился в универе, летом подрабатывал на ХТЗ, за станком, в 2 смены, и отнюдь не чувствовал себя ущербным. Мне, кстати, нравилось работать за токарным станком.
Или Вы предлагаете мне это сегодня?
За нормальную зарплату пошёл бы. Правда, не уверен, что сегодня хватит здоровья отработать смену. Был бы моложе - никаких проблем.
А вообще не очень понял вопрос о заводе. Вы считаете завод каторгой?

Додано: Сер 26 чер, 2019 17:39 Frant написав: ЛАД написав: Frant

ДОцент, Вы писали о зарплатах и условиях труда на "Титане".

ДОцент, Вы писали о зарплатах и условиях труда на "Титане".

Из-за того, что Крым перестал получать днепровскую воду, они ухудшились?

"Успехи в точных науках" Вам явно не помогли. Думать Вы не научились.

Только брызгать слюной и ядом. цент, Вы писали о зарплатах и условиях труда на "Титане".Из-за того, что Крым перестал получать днепровскую воду, они ухудшились?"Успехи в точных науках" Вам явно не помогли. Думать Вы не научились.Только брызгать слюной и ядом.



РосССіян, читай уважно:

"Диоксид титана на крымском заводе производят по технологии обработки ильменитового концентрата серной кислотой. Отходы производства сбрасываются в специальный кислотоотстойник — фактически это отгороженная дамбой часть залива Сиваш.



Для снижения концентрации вредных веществ, отходы химического производства традиционно разбавлялись водой, поступавшей с материковой Украины"



https://delo.ua/business/titan-iz-kryma ... kr-346165/ , читай уважно:"Диоксид титана на крымском заводе производят по технологии обработки ильменитового концентрата серной кислотой. Отходы производства сбрасываются в специальный кислотоотстойник — фактически это отгороженная дамбой часть залива Сиваш.ны"

Вы ещё раз доказали, что несмотря на "успехи в точных науках", Вы просто му_дак.

Додано: Сер 26 чер, 2019 17:42 Sommer написав: zРадио написав:

Выкуси, наконец

Выкуси, наконец



U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia



The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal.

“As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles , the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.



https://www.reuters.com/article/us-nato ... SKCN0Y30JX

Выкуси, наконецThe United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vitalbut the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal., the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.



И? Где там "против исламских террористов"?



Ой, извини. Я ж не учел твое владение английским на уровне "мгимо финишед".



Упрощу тебе задачу - найди там слово "terrorists"?

И? Где там "против исламских террористов"?Ой, извини. Я ж не учел твое владение английским на уровне "мгимо финишед".Упрощу тебе задачу - найди там слово "terrorists"?



Ага, зачетно ты слился - если в Иране не исламские террористы, а миролюбивые земледельцы и буровики, то получается, что США - агрессор, расставляющий наступательные, а не оборонительные системы!



Д - дедукция Жаль, что ты о ней только читал.



PS: не умеешь троллить - лучше даже не начинай

Повідомлень: 2641 З нами з: 02.05.18 Подякував: 728 раз. Подякували: 1681 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 17:53 vitaliian написав: yanyura Порошенко - редкая фамилия, а Зеленский каждый 2й. Порошенко - редкая фамилия, а Зеленский каждый 2й.

Поэтому в ВР может быть только 1 Порошенко:

- в ВР 3, 4, 5, 7 созыва - Порошенко Петро Олексійович,

- в ВР 8 созыва - Порошенко Олексій Петрович,

Додано: Сер 26 чер, 2019 17:53 vitaliian написав: yanyura Порошенко - редкая фамилия, а Зеленский каждый 2й. Порошенко - редкая фамилия, а Зеленский каждый 2й.

Поэтому в ВР может быть только 1 Порошенко:
- в ВР 3, 4, 5, 7 созыва - Порошенко Петро Олексійович,
- в ВР 8 созыва - Порошенко Олексій Петрович,
- в ВР 9 созыва (желаемое, но не факт) - Порошенко Петро Олексійович.

Достойный "уровень" аргументации. Достойный "уровень" аргументации. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Додано: Сер 26 чер, 2019 17:57

Сам выдумал, сам обличил, сам за себя порадовался.

Сам выдумал, сам обличил, сам за себя порадовался.

О, новая зрада!

Зрада-зрада. Или это реально для тебя проблема, потому что картинки негде будет рассматривать?

Так сразу все и поверили.

Сразу всё понятно - человек во всём прав!

А если ещё добавляются урезанные цитаты и личные выпады, то вообще вопросов нет.



P.s. Кстати, ко всем пишущим - читайте мою подпись.

Додано: Сер 26 чер, 2019 17:58 yanyura написав: pesikot написав: Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко

Приведите пример судей, которых назначил Зеленский (фамилии, в какой суд).

Приведите пример судей, которых назначил Зеленский (фамилии, в какой суд). Приведите пример судей, которых назначил Зеленский (фамилии, в какой суд).

Передёргивание и подмена понятий.

Но я другого и не ожидал.

Додано: Сер 26 чер, 2019 18:00 pesikot написав: sequence написав: не, мы скажем, что вы - ярый порохобот, и в любых злыднях ищете руку Зе не, мы скажем, что вы - ярый порохобот, и в любых злыднях ищете руку Зе

Достойный "уровень" аргументации. Достойный "уровень" аргументации.

Соответствует Вашей.

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2673 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 18:00 pesikot написав: sequence написав: не, мы скажем, что вы - ярый порохобот, и в любых злыднях ищете руку Зе не, мы скажем, что вы - ярый порохобот, и в любых злыднях ищете руку Зе

Достойный "уровень" аргументации. Достойный "уровень" аргументации.

Соответствует Вашей.



Хотя за него никто здесь и не голосовал.

Ну, почему. Я честно признавался в таком жутком грехе - я проголосовал за Зе во 2 туре.

Додано: Сер 26 чер, 2019 18:02



"

Все это время, все эти года, во всем мире, и в пасе, и в фигасе и где угодно еще ни на секунду не прекращались попытки российского реванша. Их попытки пролезть в любую щель. Баблом, влиянием, сговором, газовыми контрактами, поддержкой партий, поддержкой режимов, откатами - чем угодно.

Все эти пять лет эти попытки успешно отбивались.

Потому что было стыдно. Потому что Украина воюет. И мир сплотился вокруг воюющей за свою свободу страны. И пойти на совсем уж открытое предательство - ну, репутация все же еще не позволяла.

А в мае попытки отбиваться перестали.

Почему?

Даже и не знаю.

Может, потому, что в апреле была выбрана табуретка, предлагающая сдаться?



Решение о переориентировании курса на сближение с Россией было принято не в мае, не в апреле и даже не в январе.

Если у вас, друзья мои, отсутсвует критическое мышление и в ваших настройках не установлена опция "способность выстраивать логические цепочки" - это совсем не значит, что она отсутствует и у других.

Как ни странно, в мире все еще - что для меня просто удивительно - правят странами пока не полные кретины. Ну, за исключением отдельно взятых. Эти люди все еще способные просчитывать последствия. Способны понять, что если к двум прибавить два - то будет четыре. Не семнадцать, как кажется одной там табуретке, не двадцать два и даже не девять.



Решение о переориентации выбора в сторону России начало зарождаться в ноябре. Когда стали появляться первые рейтинги, в которых во втором туре неожиданно появилась табуретка.

В январе-феврале, когда рейтинги табуретки стали зашкаливать, оно почти утвердилось в головах.

Тридцать первого марта оно было принято.

Двадцать первого апреля - окончательно оформлено.

А в мае - лишь закреплено и озвучено.

Весь мир следил, как воюющая страна радостно бежит голосовать за предлагающую сдаться табуретку - и вы действительно, на полном серьезе, думали, что из этого не будет сделано никаких выводов? Не будет просчитано новых стратегий? Не будет изменения старых? И Европа вот только вчера вот, ни с того ни с сего, насрала Украине в штаны?

Когда Украина воевала - Европа поддерживала её в этом.



Когда Украина решила перестать воевать - Европа с облегчением поддержала её и в этом.

Так что это был ваш выбор.

А вас предупреждали.

Наслаждайтесь."







Аркадій Бабченко - про нинішню маріонетку та ПАСЕ:
"
Все это время, все эти года, во всем мире, и в пасе, и в фигасе и где угодно еще ни на секунду не прекращались попытки российского реванша. Их попытки пролезть в любую щель. Баблом, влиянием, сговором, газовыми контрактами, поддержкой партий, поддержкой режимов, откатами - чем угодно.
Все эти пять лет эти попытки успешно отбивались.
Потому что было стыдно. Потому что Украина воюет. И мир сплотился вокруг воюющей за свою свободу страны. И пойти на совсем уж открытое предательство - ну, репутация все же еще не позволяла.
А в мае попытки отбиваться перестали.
Почему?
Даже и не знаю.
Может, потому, что в апреле была выбрана табуретка, предлагающая сдаться?

Решение о переориентировании курса на сближение с Россией было принято не в мае, не в апреле и даже не в январе.
Если у вас, друзья мои, отсутсвует критическое мышление и в ваших настройках не установлена опция "способность выстраивать логические цепочки" - это совсем не значит, что она отсутствует и у других.
Как ни странно, в мире все еще - что для меня просто удивительно - правят странами пока не полные кретины. Ну, за исключением отдельно взятых. Эти люди все еще способные просчитывать последствия. Способны понять, что если к двум прибавить два - то будет четыре. Не семнадцать, как кажется одной там табуретке, не двадцать два и даже не девять.

Решение о переориентации выбора в сторону России начало зарождаться в ноябре. Когда стали появляться первые рейтинги, в которых во втором туре неожиданно появилась табуретка.
В январе-феврале, когда рейтинги табуретки стали зашкаливать, оно почти утвердилось в головах.
Тридцать первого марта оно было принято.
Двадцать первого апреля - окончательно оформлено.
А в мае - лишь закреплено и озвучено.
Весь мир следил, как воюющая страна радостно бежит голосовать за предлагающую сдаться табуретку - и вы действительно, на полном серьезе, думали, что из этого не будет сделано никаких выводов? Не будет просчитано новых стратегий? Не будет изменения старых? И Европа вот только вчера вот, ни с того ни с сего, насрала Украине в штаны?
Когда Украина воевала - Европа поддерживала её в этом.

Когда Украина решила перестать воевать - Европа с облегчением поддержала её и в этом.
Так что это был ваш выбор.
А вас предупреждали.
Наслаждайтесь."

https://starshinazapasa.livejournal.com/1096070.html

Додано: Сер 26 чер, 2019 18:04 Frant написав:

Дійсно, пани Лад, зРадіо, Рувекс чомусь не турбуються цими питаннями. Їх цікавить питання мови, дозволи на ходіння без штанів в АП, заборона перейменувань вулиць т.п.

Дійсно, пани Лад, зРадіо, Рувекс чомусь не турбуються цими питаннями. Їх цікавить питання мови, дозволи на ходіння без штанів в АП, заборона перейменувань вулиць т.п.



А чому?



Чи не тому, що ця публіка працює в інтересах країни-агрессора Россії?

Вірогідно, Росія так мало їм платить, що вони не можуть відпочити в кафе? Дійсно, пани Лад, зРадіо, Рувекс чомусь не турбуються цими питаннями. Їх цікавить питання мови, дозволи на ходіння без штанів в АП, заборона перейменувань вулиць т.п.А чому?Чи не тому, що ця публіка працює в інтересах країни-агрессора Россії?Вірогідно, Росія так мало їм платить, що вони не можуть відпочити в кафе?



Ну просто мастер передергиваний! Указанные тобой паны как раз и призывают не концентрировать все внимание на армовире, а срочно заняться экономическими вопросами. Я это называю "3Д" - де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация.



Необходимо обеспечить работу законодательства в сфере трансфертного ценооборазования, начать независимые расследования деятельности монополий - и частных, и государственных, а также забрать подследственность экономических преступлений у нацполиции и ГПУ.



Ну просто мастер передергиваний! Указанные тобой паны как раз и призывают не концентрировать все внимание на армовире, а срочно заняться экономическими вопросами. Я это называю "3Д" - де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация.

Необходимо обеспечить работу законодательства в сфере трансфертного ценооборазования, начать независимые расследования деятельности монополий - и частных, и государственных, а также забрать подследственность экономических преступлений у нацполиции и ГПУ.

Это список первоочередных мер. Дальше необходимо балансировать размер налогов, чтобы быть конкурентными для иностранных инвестиций, упрощать ведение бухгалтерии, уменьшать количество разрешительных органов, максимально автоматизировать и убирать человеческий фактор с таможни

