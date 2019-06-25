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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 18:07
pesikot написав: yanyura написав: pesikot написав:
Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко
Приведите пример судей, которых назначил Зеленский (фамилии, в какой суд).
Передёргивание и подмена понятий.
Но я другого и не ожидал.
Ведь ЗЕ! у вас не критикуем. Хотя за него никто здесь и не голосовал. Вот такой парадокс
А в чём передергивание и подмена понятий ?
Вы наехали на Зеленского по поводу решения какого-то суда.
Вас аргументированно и обоснованно спросили, а причем к решению этого суда Зеленский, если судьи были назначены при папереднике Порошенко.
Вы сразу съехали в кусты.
Возможно вам непривычно, что судьям не звонят из АП и не указывают какое решение принимать ?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:09
Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:17
shapo написав:
Ни черта ваш любимый Порошенко сам бы без американцев и ахреневших от российской наглости ( в тот момент) бы не добился.
5 лет вранья, коррупции, торговли с агрессором сделали свое дело - продажные европейцы просто послали Украину начиная с Северного потока 2 и закончив ПАСЕ.
А Зеленский даже если бы сплясал канкан перед Меркель и Макроном ничего бы не изменил - такие решения не готовятся за неделю или две чтобы порохоботы не кричали
Учитывая, что вы 2 раза ответили на 1 мой пост, ещё и так эмоционально.
Значит, я прав.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:18
ЛАД написав:
Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.
А вы у нас за идею, что ли ? Это вряд ли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:22
freeze написав:
А в чём передергивание и подмена понятий ?
Вы наехали на Зеленского по поводу решения какого-то суда.
Вас аргументированно и обоснованно спросили, а причем к решению этого суда Зеленский, если судьи были назначены при папереднике Порошенко.
Вы сразу съехали в кусты.
Возможно вам непривычно, что судьям не звонят из АП и не указывают какое решение принимать ?
А где у меня был наезд на Зеленского по поводу решения суда в моём посте, а ? И не какого-то суда, а вполне себе суда.
Это же вы написали, что судьи теперь честные и по закону. А я привёл пример, как оно теперь "по закону". Зеленского уже ЗЕ!-любители приплели.
Вы в своей ненависти уже давно теряете нить разговора. Читайте внимательно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:33
freeze
меня опередил, поэтому отвечу только на
pesikot написав:
Ведь ЗЕ! у вас не критикуем.
Політичні дискусії
Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.
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