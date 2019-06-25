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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3317331833193320

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:07

  pesikot написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко :)

Приведите пример судей, которых назначил Зеленский (фамилии, в какой суд).

Передёргивание и подмена понятий.
Но я другого и не ожидал.
Ведь ЗЕ! у вас не критикуем. Хотя за него никто здесь и не голосовал. Вот такой парадокс


А в чём передергивание и подмена понятий ?
Вы наехали на Зеленского по поводу решения какого-то суда.
Вас аргументированно и обоснованно спросили, а причем к решению этого суда Зеленский, если судьи были назначены при папереднике Порошенко.
Вы сразу съехали в кусты.
Возможно вам непривычно, что судьям не звонят из АП и не указывают какое решение принимать ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:09

  Frant написав:Аркадій Бабченко - про нинішню маріонетку та ПАСЕ:
............
https://starshinazapasa.livejournal.com/1096070.html

Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:17

  shapo написав:
Ни черта ваш любимый Порошенко сам бы без американцев и ахреневших от российской наглости ( в тот момент) бы не добился.
5 лет вранья, коррупции, торговли с агрессором сделали свое дело - продажные европейцы просто послали Украину начиная с Северного потока 2 и закончив ПАСЕ.
А Зеленский даже если бы сплясал канкан перед Меркель и Макроном ничего бы не изменил - такие решения не готовятся за неделю или две чтобы порохоботы не кричали

Учитывая, что вы 2 раза ответили на 1 мой пост, ещё и так эмоционально.
Значит, я прав.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:18

  ЛАД написав:Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.

А вы у нас за идею, что ли ? Это вряд ли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:22

  freeze написав:
А в чём передергивание и подмена понятий ?
Вы наехали на Зеленского по поводу решения какого-то суда.
Вас аргументированно и обоснованно спросили, а причем к решению этого суда Зеленский, если судьи были назначены при папереднике Порошенко.
Вы сразу съехали в кусты.
Возможно вам непривычно, что судьям не звонят из АП и не указывают какое решение принимать ?

А где у меня был наезд на Зеленского по поводу решения суда в моём посте, а ? И не какого-то суда, а вполне себе суда.
Это же вы написали, что судьи теперь честные и по закону. А я привёл пример, как оно теперь "по закону". Зеленского уже ЗЕ!-любители приплели.
Вы в своей ненависти уже давно теряете нить разговора. Читайте внимательно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:33

Re: Політичні дискусії

freeze меня опередил, поэтому отвечу только на
  pesikot написав:Ведь ЗЕ! у вас не критикуем.

Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.

Політичні дискусії
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