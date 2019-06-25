RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3318331933203321>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:22

  freeze написав:
А в чём передергивание и подмена понятий ?
Вы наехали на Зеленского по поводу решения какого-то суда.
Вас аргументированно и обоснованно спросили, а причем к решению этого суда Зеленский, если судьи были назначены при папереднике Порошенко.
Вы сразу съехали в кусты.
Возможно вам непривычно, что судьям не звонят из АП и не указывают какое решение принимать ?

А где у меня был наезд на Зеленского по поводу решения суда в моём посте, а ? И не какого-то суда, а вполне себе суда.
Это же вы написали, что судьи теперь честные и по закону. А я привёл пример, как оно теперь "по закону". Зеленского уже ЗЕ!-любители приплели.
Вы в своей ненависти уже давно теряете нить разговора. Читайте внимательно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:33

Re: Політичні дискусії

freeze меня опередил, поэтому отвечу только на
  pesikot написав:Ведь ЗЕ! у вас не критикуем.

Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.

Політичні дискусії
yanyura
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:37

Re: Політичні дискусії

Давно заметил один прием от зелеботов.
А именно, зелеботы говорят:- нечто ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, имеет лапы как у утки, плавает как утка, летает как утка, но ... это не утка. А кто верит, что это утка - тот порохобот, ксенофоб, русофоб.
Это вкратце описание того, что здесь пишут зелеботами. Они игнорируют очевидные вещи и выдумывают множество несуществуюшего, выдавая за реальность.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:41

yanyura
И где здесь критика ЗЕ! ? вы хоть свои собственные посты перечитываете ?
Кстати, к вам тоже вопрос, где я в посте про судебное решение по SkyUp о Зеленском писал ?
Вы же, как и freeze, знаете кто проталкивал это решение в суде и это ИВК. Вот вы и возбудились, начали о Зеленском писать. Не я писал, а вы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:44

  ЛАД написав:
  Frant написав:Аркадій Бабченко - про нинішню маріонетку та ПАСЕ:
............
https://starshinazapasa.livejournal.com/1096070.html

Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.

Все логично - после "убийства" и чудодейственного "воскрешения" того, кого не поделили СБУ и ее контразведка, порядочные люди не хотят иметь с ним ничего общего.
А остальные по принципу:
Денег нет, но вы держитесь! (с)
yanyura
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:44

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.

А вы у нас за идею, что ли ? Это вряд ли

Это Вы о чём?
Работал я, естественно, за деньги.
За посты на форуме мне точно не платят.
А больше, вроде, в жизни ничего не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:02

  pesikot написав:yanyura
И где здесь критика ЗЕ! ? вы хоть свои собственные посты перечитываете ?

Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.

Выделил, хотя, может по-вашему это похвала?
Кстати, к вам тоже вопрос, где я в посте про судебное решение по SkyUp о Зеленском писал ?

Здесь:
PS. Ваш ответ я знаю. Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко :)

Вы на этой ветке давно известны как сторонник Порошенко и противник Зеленского, поэтому все ваши посты нацелены на одно - как хорошо было до выборов и как все плохо стало после них.

Вы же, как и freeze, знаете кто проталкивал это решение в суде и это ИВК. Вот вы и возбудились, начали о Зеленском писать. Не я писал, а вы.

Если вы о Коломойском (ИВК), то он мне глубоко фиолетов, поэтому кто кого проталкивал, и куда, и где, и в какой позе, мне не интересно.
yanyura
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:11

  vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.

В точности наоборот.
То есть политика вытекает из экономики.

Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.

Первична экономика.
Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21911
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:14

  yanyura написав:
Вы же, как и freeze, знаете кто проталкивал это решение в суде и это ИВК. Вот вы и возбудились, начали о Зеленском писать. Не я писал, а вы.

Если вы о Коломойском (ИВК), то он мне глубоко фиолетов, поэтому кто кого проталкивал, и куда, и где, и в какой позе, мне не интересно.


А почему кстати не интересно? Ты против конкуренции в авиаперевозках? Или тебе все равно, смогут твои граждане летать по миру дешевле?
vano80
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:19

Вот просто интересно - понимаю, что "му_дак" - оскорбление и вообще нехорошо (мат всё же).
Ну а "РосССіян" это что - похвала? В годы моего детства и юности за "СС" без зубов остался бы точно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3318331933203321>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72654)
26.06.2019 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.