Додано: Сер 26 чер, 2019 18:37

Давно заметил один прием от зелеботов.

А именно, зелеботы говорят:- нечто ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, имеет лапы как у утки, плавает как утка, летает как утка, но ... это не утка. А кто верит, что это утка - тот порохобот, ксенофоб, русофоб.

Это вкратце описание того, что здесь пишут зелеботами. Они игнорируют очевидные вещи и выдумывают множество несуществуюшего, выдавая за реальность.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой