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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 18:22
freeze написав:
А в чём передергивание и подмена понятий ?
Вы наехали на Зеленского по поводу решения какого-то суда.
Вас аргументированно и обоснованно спросили, а причем к решению этого суда Зеленский, если судьи были назначены при папереднике Порошенко.
Вы сразу съехали в кусты.
Возможно вам непривычно, что судьям не звонят из АП и не указывают какое решение принимать ?
А где у меня был наезд на Зеленского по поводу решения суда в моём посте, а ? И не какого-то суда, а вполне себе суда.
Это же вы написали, что судьи теперь честные и по закону. А я привёл пример, как оно теперь "по закону". Зеленского уже ЗЕ!-любители приплели.
Вы в своей ненависти уже давно теряете нить разговора. Читайте внимательно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:33
freeze
меня опередил, поэтому отвечу только на
pesikot написав:
Ведь ЗЕ! у вас не критикуем.
Політичні дискусії
Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.
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yanyura
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:37
Давно заметил один прием от зелеботов.
А именно, зелеботы говорят:- нечто ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, имеет лапы как у утки, плавает как утка, летает как утка, но ... это не утка. А кто верит, что это утка - тот порохобот, ксенофоб, русофоб.
Это вкратце описание того, что здесь пишут зелеботами. Они игнорируют очевидные вещи и выдумывают множество несуществуюшего, выдавая за реальность.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:41
yanyura
И где здесь критика ЗЕ! ? вы хоть свои собственные посты перечитываете ?
Кстати, к вам тоже вопрос, где я в посте про судебное решение по SkyUp о Зеленском писал ?
Вы же, как и freeze, знаете кто проталкивал это решение в суде и это ИВК. Вот вы и возбудились, начали о Зеленском писать. Не я писал, а вы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:44
ЛАД написав:
Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.
Все логично - после "убийства" и чудодейственного "воскрешения" того, кого не поделили СБУ и ее контразведка, порядочные люди не хотят иметь с ним ничего общего.
А остальные по принципу:
Денег нет, но вы держитесь! (с)
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yanyura
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:44
pesikot написав: ЛАД написав:
Зачем же Вы обрезали конец поста, крик души: "Деньги, нужны деньги! Присылайте! Срочно! Хоть в гривне, хоть в евро! Вот вам куча карт и счетов! Только пришлите!"
Видать, за такую чушь платить перестали.
А вы у нас за идею, что ли ? Это вряд ли
Это Вы о чём?
Работал я, естественно, за деньги.
За посты на форуме мне точно не платят.
А больше, вроде, в жизни ничего не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:02
pesikot написав:yanyura
И где здесь критика ЗЕ! ? вы хоть свои собственные посты перечитываете ?
Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.
Выделил, хотя, может по-вашему это похвала?
Кстати, к вам тоже вопрос, где я в посте про судебное решение по SkyUp о Зеленском писал ?
Здесь:
PS. Ваш ответ я знаю. Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко
Вы на этой ветке давно известны как сторонник Порошенко и противник Зеленского, поэтому все ваши посты нацелены на одно - как хорошо было до выборов и как все плохо стало после них.
Вы же, как и freeze, знаете кто проталкивал это решение в суде и это ИВК. Вот вы и возбудились, начали о Зеленском писать. Не я писал, а вы.
Если вы о Коломойском (ИВК), то он мне глубоко фиолетов, поэтому кто кого проталкивал, и куда, и где, и в какой позе, мне не интересно.
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yanyura
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:11
vitaliian написав:budivelnik
в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
В точности наоборот.
То есть политика вытекает из экономики.
Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.
Первична экономика.
Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:14
yanyura написав:
Вы же, как и freeze, знаете кто проталкивал это решение в суде и это ИВК. Вот вы и возбудились, начали о Зеленском писать. Не я писал, а вы.
Если вы о Коломойском (ИВК), то он мне глубоко фиолетов, поэтому кто кого проталкивал, и куда, и где, и в какой позе, мне не интересно.
А почему кстати не интересно? Ты против конкуренции в авиаперевозках? Или тебе все равно, смогут твои граждане летать по миру дешевле?
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vano80
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:19
Вот просто интересно - понимаю, что "му_дак" - оскорбление и вообще нехорошо (мат всё же).
Ну а "РосССіян" это что - похвала? В годы моего детства и юности за "СС" без зубов остался бы точно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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