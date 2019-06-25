Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3318331933203321 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26 freeze написав: Кармелюк написав: делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.

Кармелюк написав: В момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне. В момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне.



Если бы совок не хотел срочно прикрыть свою задницу, то никакого пакта Молотова-Риббентропа в списке не было бы.



Наоборот, было бы Мюнхенское соглашение, которое тогдашние (да и сегодняшние) пропагандоны хотят выставить первопричиной ВМВ.



Но... почему-то в списке СССР на первом месте - тот самый пакт Молотова-Риббентропа.



Потому что знала кошка, чье мясо сьела. Если бы совок не хотел срочно прикрыть свою задницу, то никакого пакта Молотова-Риббентропа в списке не было бы.Наоборот, было бы Мюнхенское соглашение, которое тогдашние (да и сегодняшние) пропагандоны хотят выставить первопричиной ВМВ.Но... почему-то в списке СССР на первом месте - тот самый пакт Молотова-Риббентропа.Потому что знала кошка, чье мясо сьела. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4285 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 19:39 Faceless написав: shapo написав: pesikot написав: Итак, мысли по событиям в ПАСЕ

Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.

И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.

Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.

По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.

Вкратце - мутный клоун, который завалил работу. Итак, мысли по событиям в ПАСЕЭто полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.



Порохобот в очередной раз врет как дышит - https://zn.ua/POLITICS/otvet-ukrainy-na ... 1904_.html

Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.

И еще - https://24tv.ua/ru/priklad_bezkarnosti_ ... u_n1171023 Порохобот в очередной раз врет как дышит -Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.И еще -

Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого.

Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины



Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого.Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы.. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей УкраиныНадіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk



Дмитро Кулеба

Посол з особливих доручень МЗС, безпосередній учасник переговорів у Мінську

Вчора, 17:13



У мене є багато історій про ПАРЄ



І про те як мене плескали по плечу із словами «А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте».



І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тоді доведеться з цим жити.



І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.



І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.



І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати наші останні спроби зламати їхній сценарій.

...

https://glavcom.ua/columns/dmytrokuleba ... 04680.html yanyura Повідомлень: 4734 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3318331933203321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм