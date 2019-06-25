Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.
Кармелюк написав:В момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне.
Если бы совок не хотел срочно прикрыть свою задницу, то никакого пакта Молотова-Риббентропа в списке не было бы.
Наоборот, было бы Мюнхенское соглашение, которое тогдашние (да и сегодняшние) пропагандоны хотят выставить первопричиной ВМВ.
Но... почему-то в списке СССР на первом месте - тот самый пакт Молотова-Риббентропа.
Потому что знала кошка, чье мясо сьела.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины
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Дмитро Кулеба Посол з особливих доручень МЗС, безпосередній учасник переговорів у Мінську Вчора, 17:13
У мене є багато історій про ПАРЄ
І про те як мене плескали по плечу із словами «А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте».
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тоді доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати наші останні спроби зламати їхній сценарій. ...