Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов.
Кармелюк написав:В момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне.
Если бы совок не хотел срочно прикрыть свою задницу, то никакого пакта Молотова-Риббентропа в списке не было бы.
Наоборот, было бы Мюнхенское соглашение, которое тогдашние (да и сегодняшние) пропагандоны хотят выставить первопричиной ВМВ.
Но... почему-то в списке СССР на первом месте - тот самый пакт Молотова-Риббентропа.
Потому что знала кошка, чье мясо сьела.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Дмитро Кулеба Посол з особливих доручень МЗС, безпосередній учасник переговорів у Мінську Вчора, 17:13
У мене є багато історій про ПАРЄ
І про те як мене плескали по плечу із словами «А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте».
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тоді доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати наші останні спроби зламати їхній сценарій. ...
ЛАД написав:А на заводе я, вообще-то, проработал 20 лет. Да, инженером. Но когда учился в универе, летом подрабатывал на ХТЗ, за станком, в 2 смены, и отнюдь не чувствовал себя ущербным. Мне, кстати, нравилось работать за токарным станком. Или Вы предлагаете мне это сегодня? За нормальную зарплату пошёл бы. Правда, не уверен, что сегодня хватит здоровья отработать смену. Был бы моложе - никаких проблем. А вообще не очень понял вопрос о заводе. Вы считаете завод каторгой?
Иди работай. Чего сидишь дома? Бросай эти лентяйские русские замашки. Еще запьешь. Ты же в категории риска генетического русского алкоголизма. Труд и движуха это жизнь. К станку! Что может быть насладительнее труда? Плюс здоровье. Я ни дня без напряженного труда и физической нагрузки. Плюс много творчески работаю, пишу и занимаюсь просветительской деятельностью. Фактически на двух-трех работах. Украинцы умницы, трудяги и пахари. А вы валяетесь и бражничаете. Уже даже брагу ленитесь парить. Уже вам проще стекломой и тормозуху.
U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia
The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal. “As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles, the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.
Sommer написав: Если бы совок не хотел срочно прикрыть свою задницу, то никакого пакта Молотова-Риббентропа в списке не было бы.
Наоборот, было бы Мюнхенское соглашение, которое тогдашние (да и сегодняшние) пропагандоны хотят выставить первопричиной ВМВ.
Но... почему-то в списке СССР на первом месте - тот самый пакт Молотова-Риббентропа.
Потому что знала кошка, чье мясо сьела.
Нет логики в том, что ты пишешь - да, СССР первым делом декриминализировал пакт Молотова-Риббентропа, а ВБ - Мюнхенское соглашение. И это несмотря на уже покойного на момента трибунала Чемберлена, на которого можно было все спихнуть - Черчилль был его ярым оппонентом.
ЗнаЮт кошкИ, чье мясо съелИ - вот так будет правильно
ЛАД написав:А на заводе я, вообще-то, проработал 20 лет. Да, инженером. Но когда учился в универе, летом подрабатывал на ХТЗ, за станком, в 2 смены, и отнюдь не чувствовал себя ущербным. Мне, кстати, нравилось работать за токарным станком. Или Вы предлагаете мне это сегодня? За нормальную зарплату пошёл бы. Правда, не уверен, что сегодня хватит здоровья отработать смену. Был бы моложе - никаких проблем. А вообще не очень понял вопрос о заводе. Вы считаете завод каторгой?
Иди работай. Чего сидишь дома? Бросай эти лентяйские русские замашки. Еще запьешь. Ты же в категории риска генетического русского алкоголизма. Труд и движуха это жизнь. К станку! Что может быть насладительнее труда? Плюс здоровье. Я ни дня без напряженного труда и физической нагрузки. Плюс много творчески работаю, пишу и занимаюсь просветительской деятельностью. Фактически на двух-трех работах. Украинцы умницы, трудяги и пахари. А вы валяетесь и бражничаете. Уже даже брагу ленитесь парить. Уже вам проще стекломой и тормозуху.
Прапор, тебе сколько лет? Я, возможно, проработал дольше, чем ты живёшь. А просветительской деятельностью ты занимаешься по барам да кроватям?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Интересный момент по опросам. Вперше після 2005 року більшість громадян вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі – у цьому переконані 41% громадян проти 35,5% тих, хто вважає напрям руху країни неправильним. Півроку тому, у грудні 2018 року лише 18% громадян були впевнені у правильному поступі країни, а 70% вважали напрям розвитку неправильним. https://dif.org.ua/article/parlamentski ... ukraintsiv
З врахуванням того ,що зовнішньополітичний вектор не змінився - виходить що і попереднє керівництво вело нас в правильному напрямку.
Вероятно внешнеполитический вектор не самое главное в головах населения, иначе трудно обьяснить почему полгода назад было 70 процентов недовольных, а сейчас так резко поменялись данные.
Нехай буде по Вашому Зовнішньоєкономічний- не головне А що помінялось у внутрішньоєкономічному векторі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
В точности наоборот. То есть политика вытекает из экономики. Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике. Первична экономика. Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.
Я розумію що головне побільше написати - все одно ніхто читати не буде. Просте запитання Це економіка російської імперії привела в 1917 більшовиків(тобто політику) до влади? Чи все таки ,спочатку політики набрехали з три короба населенню.а вже потім почали створювати на кістках цього ж населення те, що вони вважали економікою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69