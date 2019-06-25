Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В расцвете творческого и репродуктивного возраста. Я от лейтенанта до капитана служил год за три. Но меня мой стаж не интересует. Завершу оборудование поместья. На пенсии будут свои овечки, куры, цесарки, гуси. Свое молоко, мед и поросята. Кормить здоровой пищей и витаминами будут огород и сад ... Будет много яблонь и вишень. И чтоб рядом со ставком с вербами ... И каждый теплый летний вечер на ужин караси в сметане со стопарём вишневой самогонки ... И чтоб какая-нибудь красивая девушка, вскормленная парным молоком и клубникой, потом мягко стелила нам в чистой и ароматной прохладе ... И каждый день трудиться. Я крестьянский сын. Хоть и элитный капитан ... Генетический трудяга и пахарь.
Мда. Зе- не є президентом, який здатен зробити щось хороше для України.
Зе- - то бліда моль, в порівнянні з По+.
"Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест. По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.
"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он."