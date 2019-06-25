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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3319332033213322

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:24

  ЛАД написав:Прапор, тебе сколько лет?


В расцвете творческого и репродуктивного возраста.
Я от лейтенанта до капитана служил год за три.
Но меня мой стаж не интересует.
Завершу оборудование поместья. На пенсии будут свои овечки, куры, цесарки, гуси. Свое молоко, мед и поросята. Кормить здоровой пищей и витаминами будут огород и сад ... Будет много яблонь и вишень. И чтоб рядом со ставком с вербами ... И каждый теплый летний вечер на ужин караси в сметане со стопарём вишневой самогонки ... И чтоб какая-нибудь красивая девушка, вскормленная парным молоком и клубникой, потом мягко стелила нам в чистой и ароматной прохладе ...
И каждый день трудиться. Я крестьянский сын. Хоть и элитный капитан ... Генетический трудяга и пахарь. :oops:


Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:33

Зе- і зекоманда.

Мда.
Зе- не є президентом, який здатен зробити щось хороше для України.

Зе- - то бліда моль, в порівнянні з По+.


"Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест.
По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.

"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он."

https://censor.net.ua/news/3134446/nats ... lekanalami
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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