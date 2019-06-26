Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины
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Дмитро Кулеба Посол з особливих доручень МЗС, безпосередній учасник переговорів у Мінську Вчора, 17:13
У мене є багато історій про ПАРЄ
І про те як мене плескали по плечу із словами «А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте».
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тоді доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати наші останні спроби зламати їхній сценарій. ...
U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia
The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal. “As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles, the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.
freeze написав:Интересный момент по опросам. Вперше після 2005 року більшість громадян вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі – у цьому переконані 41% громадян проти 35,5% тих, хто вважає напрям руху країни неправильним. Півроку тому, у грудні 2018 року лише 18% громадян були впевнені у правильному поступі країни, а 70% вважали напрям розвитку неправильним. https://dif.org.ua/article/parlamentski ... ukraintsiv
З врахуванням того ,що зовнішньополітичний вектор не змінився - виходить що і попереднє керівництво вело нас в правильному напрямку.
Вероятно внешнеполитический вектор не самое главное в головах населения, иначе трудно обьяснить почему полгода назад было 70 процентов недовольных, а сейчас так резко поменялись данные.
Нехай буде по Вашому Зовнішньоєкономічний- не головне А що помінялось у внутрішньоєкономічному векторі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
В точности наоборот. То есть политика вытекает из экономики. Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике. Первична экономика. Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.
Я розумію що головне побільше написати - все одно ніхто читати не буде. Просте запитання Це економіка російської імперії привела в 1917 більшовиків(тобто політику) до влади? Чи все таки ,спочатку політики набрехали з три короба населенню.а вже потім почали створювати на кістках цього ж населення те, що вони вважали економікою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Мда. Зе- не є президентом, який здатен зробити щось хороше для України.
Зе- - то бліда моль, в порівнянні з По+.
"Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест. По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.
"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он."
"Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице Луганской.
благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет вести огонь из тяжелого пехотного вооружения.
Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой.
Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ - разведение.
Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило".
"Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист."
Господа , Президентом Украины стал нормальный адекватный вменяемый человек, не обезумевший от бабок на крови :
Ситуация по разведению войск в Станице Луганской. Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ.
Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения.
После фиксации ОБСЕ разведения войск, в этой зоне будет начато разминирование под контролем ОБСЕ.
Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.
В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.
Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны. В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил.
Frant написав:"Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист."
Кадровые назначения Зе - действительно дно. Но только, когда наблюдаешь за ними в эйфории послевыборных перемен, в которой все еще пребывает половина страны.
Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями и пилителя госдотаций на должности замглавы АП (это я про дружбана Порошенко - Косюка, если кто не понял).
Просто жаль, что Зе - еще один профуканный шанс. Пока это мое аккуратное предположение, однако оснований, чтобы его выдвигать, уже достаточно