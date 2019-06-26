Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого.Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы.. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей УкраиныНадіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk

Порохобот в очередной раз врет как дышит -Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.И еще -

Итак, мысли по событиям в ПАСЕЭто полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.

Дмитро Кулеба

Посол з особливих доручень МЗС, безпосередній учасник переговорів у Мінську

Вчора, 17:13



У мене є багато історій про ПАРЄ



І про те як мене плескали по плечу із словами «А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте».



І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тоді доведеться з цим жити.



І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.



І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.



І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати наші останні спроби зламати їхній сценарій.

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