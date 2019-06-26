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zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями
Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.
Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.
А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.
Frant написав:"Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист."
14:02 26.06.2019 Кабмин отказался рассматривать в открытом режиме кандидатуры на глав облгосадминистраций
Кабинет министров Украины отказался рассматривать кандидатуры на должности глав областных государственных администраций в открытом режиме.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вопрос проведения открытого, при участии СМИ, обсуждения кандидатур, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, подняли вице-премьеры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко.
"Поскольку это политические фигуры и они будут принимать политические решения, в стране переходный период, и в связи с этим все вопросы, которые могут возникнуть к возможным будущим главам ОГА, и их позиция по ключевым политическим вопросам должны быть известны всей стране. Поэтому я обращаюсь к вам (премьер-министру Владимиру Гройсману - ИФ), чтобы мы в открытом режиме рассмотрели этот вопрос", - сказал Кириленко на заседании правительства в среду.
В свою очередь, Гройсман отметил, что выступает за проведения интервью с кандидатами в закрытом режиме.
"Нет никакой необходимости делать это со средствами массовой информации. Когда мы как правительство определимся, поддерживаем мы кого-то или нет, мы об этом сообщим абсолютно публично", - заявил премьер.
После этого произошла дискуссия среди членов правительства о необходимости публичного обсуждения, но единогласной позиции достичь не удалось.
В ходе обсуждения представитель президента в Кабмине Андрей Герус призвал правительство не менять процедуру рассмотрения кандидатур на глав ОГА.
Позже Гройсман поставил предложение Кириленко о публичном рассмотрении кандидатур на голосование, но его поддержало лишь четыре члена Кабмина.
В связи с решением правительства всё же рассматривать кандидатуры на глав ОГА в закрытом режиме, Кириленко заявил, что не будет принимать в этом участие и покинул заседание.
"На мой взгляд, сейчас вы пробуете политически бороться с президентом. Я считаю, что это недопустимо", - сказал Гройсман в конце обсуждения данного вопроса перед переходом заседания правительства в закрытый режим для рассмотрения кандидатур поданных президентом.
vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
В точности наоборот. То есть политика вытекает из экономики.
Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.
Первична экономика. Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.
Конкуренция налоги и прочие правила регулируются законодательно т.е. чистая политика. Пример Северная Корея или Венесуэла там политика убила экономики а не наоборот. Венесуэла - крупнейший экспортёр нефти но даже это её не спасло от гиперинфляции и безработицы.