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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3320332133223323> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Сер 26 чер, 2019 22:24 zРадио написав: Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями



Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.



Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.



А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо. Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо. freeze 4 Повідомлень: 11975 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3587 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 22:26 Frant написав: "Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист."



https://censor.net.ua/news/3134453/rans ... ii_na_post "Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист."

14:02 26.06.2019

Кабмин отказался рассматривать в открытом режиме кандидатуры на глав облгосадминистраций



Кабинет министров Украины отказался рассматривать кандидатуры на должности глав областных государственных администраций в открытом режиме.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вопрос проведения открытого, при участии СМИ, обсуждения кандидатур, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, подняли вице-премьеры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко.



"Поскольку это политические фигуры и они будут принимать политические решения, в стране переходный период, и в связи с этим все вопросы, которые могут возникнуть к возможным будущим главам ОГА, и их позиция по ключевым политическим вопросам должны быть известны всей стране. Поэтому я обращаюсь к вам (премьер-министру Владимиру Гройсману - ИФ), чтобы мы в открытом режиме рассмотрели этот вопрос", - сказал Кириленко на заседании правительства в среду.



В свою очередь, Гройсман отметил, что выступает за проведения интервью с кандидатами в закрытом режиме.



"Нет никакой необходимости делать это со средствами массовой информации. Когда мы как правительство определимся, поддерживаем мы кого-то или нет, мы об этом сообщим абсолютно публично", - заявил премьер.



После этого произошла дискуссия среди членов правительства о необходимости публичного обсуждения, но единогласной позиции достичь не удалось.



В ходе обсуждения представитель президента в Кабмине Андрей Герус призвал правительство не менять процедуру рассмотрения кандидатур на глав ОГА.



Позже Гройсман поставил предложение Кириленко о публичном рассмотрении кандидатур на голосование, но его поддержало лишь четыре члена Кабмина.



В связи с решением правительства всё же рассматривать кандидатуры на глав ОГА в закрытом режиме, Кириленко заявил, что не будет принимать в этом участие и покинул заседание.



"На мой взгляд, сейчас вы пробуете политически бороться с президентом. Я считаю, что это недопустимо", - сказал Гройсман в конце обсуждения данного вопроса перед переходом заседания правительства в закрытый режим для рассмотрения кандидатур поданных президентом.

https://interfax.com.ua/news/general/596010.html



Кто виноват? Невестка! (с) Кто виноват? Невестка! (с) yanyura Повідомлень: 4735 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 22:55 Re: Політичні дискусії vitaliian

Повідомлень: 2421 З нами з: 06.04.16 Подякував: 661 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:05 detroytred написав: vitaliian написав: budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное. в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.

В точности наоборот.

То есть политика вытекает из экономики.



Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.



Первична экономика.

Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий. В точности наоборот.То есть политика вытекает из экономики.Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.Первична экономика.Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.

Конкуренция налоги и прочие правила регулируются законодательно т.е. чистая политика. Пример Северная Корея или Венесуэла там политика убила экономики а не наоборот. Венесуэла - крупнейший экспортёр нефти но даже это её не спасло от гиперинфляции и безработицы. Конкуренция налоги и прочие правила регулируются законодательно т.е. чистая политика. Пример Северная Корея или Венесуэла там политика убила экономики а не наоборот. Венесуэла - крупнейший экспортёр нефти но даже это её не спасло от гиперинфляции и безработицы. vitaliian

Повідомлень: 2421 З нами з: 06.04.16 Подякував: 661 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:40 freeze написав: Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.



А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо. Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.



То, что Зеленский делает - это еще полбеды. А вот то, что он не делает... Попустительство как стиль управления Президента - это путь к безвластию! Вот почему преступная работа НКРЭКУ до сих не заблокирована отзывом президентской квоты ее членов? Не говоря уже о том, что Закон о деятельности нацкомиссии признан КС противоречащим Конституции в большинстве ключевых положений! То, что Зеленский делает - это еще полбеды. А вот то, что он не делает... Попустительство как стиль управления Президента - это путь к безвластию! Вот почему преступная работа НКРЭКУ до сих не заблокирована отзывом президентской квоты ее членов? Не говоря уже о том, что Закон о деятельности нацкомиссии признан КС противоречащим Конституции в большинстве ключевых положений! zРадио

Повідомлень: 2644 З нами з: 02.05.18 Подякував: 728 раз. Подякували: 1681 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:46 Libo написав: stm написав: Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))

Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года ))) Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))



Я изначально и всегда вам говорил - в жёпу эту проституированную Европу!

Ориентация только на США. Пригласить американские войска и создавать американские базы. В жёпу евро и евростандарты! Доллар и стандарты США. Американские ценности, американские законы вместе со смертной казнью для предателей и убийц. Американский порядок.

Вива Америка!

Смерть москалям!





Я изначально и всегда вам говорил - в жёпу эту проституированную Европу!Ориентация только на США. Пригласить американские войска и создавать американские базы. В жёпу евро и евростандарты! Доллар и стандарты США. Американские ценности, американские законы вместе со смертной казнью для предателей и убийц. Американский порядок.Вива Америка!



Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать. Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать. rjkz

Повідомлень: 9514 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:53 Первый написав: rjkz написав: vitaliian написав: мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.



100500 плюсов

Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.

Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.

Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях. 100500 плюсовПочему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях.

Так дозвольте на території цієї країни українців. Так дозвольте на території цієї країни українців.



Кто-то запретил украинцев на территории Украины? Кто-то их преследует по национальному признаку? Запрещает разговаривать на украинском языке? Носить национальную одежду? У украинцев по сравнению с людьми других национальностей на территории Украины меньше прав? Кто-то запретил украинцев на территории Украины? Кто-то их преследует по национальному признаку? Запрещает разговаривать на украинском языке? Носить национальную одежду? У украинцев по сравнению с людьми других национальностей на территории Украины меньше прав? rjkz

Повідомлень: 9514 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:56 rjkz написав:

Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать. Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.



Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут zРадио

Повідомлень: 2644 З нами з: 02.05.18 Подякував: 728 раз. Подякували: 1681 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:59 vitaliian написав: rjkz написав: Стремление к монолитности были присущи и СССР Стремление к монолитности были присущи и СССР не согласен, нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. Украинцев в целом по союзу любили, хотя и бывало посмеивались но без злобы. не согласен, нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. Украинцев в целом по союзу любили, хотя и бывало посмеивались но без злобы.



Там монолитность была иного рода, не национальная, а идеологическая. Единая мера истины - генеральная линия КПСС.

Страна, в которой все старались "не выделяться", "быть как все". Это-ли не монолитизация? Одно монолитное зеленое болото.

У меня к СССР претензии исключительно идеологического плана. Не было-бы этого идиотского базиса - СССР и сейчас бы был "живее всех живых" (с ) Там монолитность была иного рода, не национальная, а идеологическая. Единая мера истины - генеральная линия КПСС.Страна, в которой все старались "не выделяться", "быть как все". Это-ли не монолитизация? Одно монолитное зеленое болото.У меня к СССР претензии исключительно идеологического плана. Не было-бы этого идиотского базиса - СССР и сейчас бы был "живее всех живых" (с rjkz

Повідомлень: 9514 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 00:03 vitaliian написав: zРадио написав: vitaliian написав: не согласен нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. не согласен нам со школы втирали что союз это больше 100 народов,



А все потому, что к гуманитарной политике и на пушечный выстрел не подпускали попов А все потому, что к гуманитарной политике и на пушечный выстрел не подпускали попов

при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно. Надо минимальные мозги иметь чтобы не трогать нац.вопросы в контексте чистоты или превосходства одной нации над другими. Анклавы конечно существуют но погоды они не делают и на титульную нацию не претендуют. при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно. Надо минимальные мозги иметь чтобы не трогать нац.вопросы в контексте чистоты или превосходства одной нации над другими. Анклавы конечно существуют но погоды они не делают и на титульную нацию не претендуют.



Ой, Вы там не сильно жили, судя по всему. Не скажу повсеместно, но там где мне приходилось бывать межнациональная неприязнь была всегда. И не только русские к остальным национальностям, но и те между собой. Ой, Вы там не сильно жили, судя по всему. Не скажу повсеместно, но там где мне приходилось бывать межнациональная неприязнь была всегда. И не только русские к остальным национальностям, но и те между собой. rjkz

Повідомлень: 9514 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3320332133223323> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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