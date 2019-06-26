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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3320332133223323

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08

  vitaliian написав:budivelnik хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея.


Скорее по республиканско-административному.
Воспользовались слабостью центра, чтобы стать конечными бенефициарами территорий.
Что интересно, повсеместно начался грабеж наследия совка. Первые годы так шел дерибан, шо в ушах свистело. Потом начался передерибан и дерибан недопередеребаненного. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:10

  vitaliian написав:Вкладчик1234 страна погружается в феодализм.


Только крепостные продолжают делать ноги.
В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:27

  Sommer написав:
  rjkz написав:Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф


О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1"


Ты с ума сошел?
я такого и не писал и не имел ввиду!
Чего весь пост не скопипастил?
Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал.
rjkz
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