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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08
vitaliian написав:budivelnik
хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея.
Скорее по республиканско-административному.
Воспользовались слабостью центра, чтобы стать конечными бенефициарами территорий.
Что интересно, повсеместно начался грабеж наследия совка. Первые годы так шел дерибан, шо в ушах свистело. Потом начался передерибан и дерибан недопередеребаненного.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 00:10
vitaliian написав:Вкладчик1234
страна погружается в феодализм.
Только крепостные продолжают делать ноги.
В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 00:27
Sommer написав: rjkz написав:
Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф
О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1"
Ты с ума сошел?
я такого и не писал и не имел ввиду!
Чего весь пост не скопипастил?
Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 00:56
zРадио написав: rjkz написав:
Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.
Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут
Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание.
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