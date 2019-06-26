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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3320332133223323 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08 vitaliian написав: budivelnik хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея. хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея.



Скорее по республиканско-административному.

Воспользовались слабостью центра, чтобы стать конечными бенефициарами территорий.

Что интересно, повсеместно начался грабеж наследия совка. Первые годы так шел дерибан, шо в ушах свистело. Потом начался передерибан и дерибан недопередеребаненного. Скорее по республиканско-административному.Воспользовались слабостью центра, чтобы стать конечными бенефициарами территорий.Что интересно, повсеместно начался грабеж наследия совка. Первые годы так шел дерибан, шо в ушах свистело. Потом начался передерибан и дерибан недопередеребаненного. rjkz

Повідомлень: 9515 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 00:10 vitaliian написав: Вкладчик1234 страна погружается в феодализм. страна погружается в феодализм.



Только крепостные продолжают делать ноги.

В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной. Только крепостные продолжают делать ноги.В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной. rjkz

Повідомлень: 9515 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 00:27 Sommer написав: rjkz написав: Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты -



О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1" О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1"



Ты с ума сошел?

я такого и не писал и не имел ввиду!

Чего весь пост не скопипастил?

Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал. Ты с ума сошел?я такого и не писал и не имел ввиду!Чего весь пост не скопипастил?Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал. rjkz

Повідомлень: 9515 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 00:56 zРадио написав: rjkz написав:

Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать. Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.



Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут



Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание. Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание. rjkz

Повідомлень: 9515 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3320332133223323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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