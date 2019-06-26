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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3320332133223323

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:08

  vitaliian написав:budivelnik хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея.


Скорее по республиканско-административному.
Воспользовались слабостью центра, чтобы стать конечными бенефициарами территорий.
Что интересно, повсеместно начался грабеж наследия совка. Первые годы так шел дерибан, шо в ушах свистело. Потом начался передерибан и дерибан недопередеребаненного. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:10

  vitaliian написав:Вкладчик1234 страна погружается в феодализм.


Только крепостные продолжают делать ноги.
В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:27

  Sommer написав:
  rjkz написав:Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф


О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1"


Ты с ума сошел?
я такого и не писал и не имел ввиду!
Чего весь пост не скопипастил?
Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:56

  zРадио написав:
  rjkz написав:
Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.


Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут :mrgreen:


Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 05:53

Зекоманда

Зе- показує свої методи керування:

"Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский"

https://censor.net.ua/news/3134458/glav ... kazanskiyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:00

Все, слуги народу - вниз!

Рейтинг "Слуги народа" пошел вниз закономерно.

Рейтинг СН пошёл вниз. Токсичные персонажи в списках и по мажоритарке. Отсутствие значимых действий лидера.

Им бы теперь выборы — побыстрее. Лучше завтра. Пойдёт так и дальше — о единоличном большинстве в Раде можно и забыть.
остановился. Позитив — хорошенько опустошил 25% элиту.

Но общие фразы и отсутствие конкретики в политическом содержании, как и отсутствие больших идей движению вверх не способствуют. Топливо закончилось?

Порошенко, Тимошенко зафиксировались на своих семи процентах. Оба рассчитывают стать золотыми фишками будущей рады."



https://uainfo.org/blognews/1561584709- ... nolog.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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