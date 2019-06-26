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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3320332133223323

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:10

  vitaliian написав:Вкладчик1234 страна погружается в феодализм.


Только крепостные продолжают делать ноги.
В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:27

  Sommer написав:
  rjkz написав:Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф


О, еще один певец "рашка ни в чем не виновата, это все Украина, это она первая начала!1"


Ты с ума сошел?
я такого и не писал и не имел ввиду!
Чего весь пост не скопипастил?
Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:56

  zРадио написав:
  rjkz написав:
Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.


Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут :mrgreen:


Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:00

Все, слуги народу - вниз!

Рейтинг "Слуги народа" пошел вниз закономерно.

Рейтинг СН пошёл вниз. Токсичные персонажи в списках и по мажоритарке. Отсутствие значимых действий лидера.

Им бы теперь выборы — побыстрее. Лучше завтра. Пойдёт так и дальше — о единоличном большинстве в Раде можно и забыть.
остановился. Позитив — хорошенько опустошил 25% элиту.

Но общие фразы и отсутствие конкретики в политическом содержании, как и отсутствие больших идей движению вверх не способствуют. Топливо закончилось?

Порошенко, Тимошенко зафиксировались на своих семи процентах. Оба рассчитывают стать золотыми фишками будущей рады."



https://uainfo.org/blognews/1561584709- ... nolog.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02

  Frant написав:Мда.
Зе- не є президентом, який здатен зробити щось хороше для України.

Зе- - то бліда моль, в порівнянні з По+.


"Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест.
По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.

"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он."

https://censor.net.ua/news/3134446/nats ... lekanalami

Нацрада призначена порошилой. Те що порошило г*** призначав винен Зеленський?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:06

  rjkz написав:Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.


Авжеж.
Тебя дезинформировали.
В Америке два миллиона украинцев, которые не просто толкают такие лозунги, а и в свое время активно воплощали их в жизнь, прекрасно живут и здравствуют.
В свое время СССР решил бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анжелесе, аргументируя это тем, что после вторжения в Афганистан молодежь Америки свободно ходит по стране в футболках с надписью Kill the Russians. Их в тюрьмы не бросали и замечаний им не делали. Свободная молодежь. Свободная страна. Не то что ты, забитый и зашуганый совдеповский пережиток.
В последнее время русских дискриминируют и не пускают в Европе в рестораны и отели. С собаками можно, а русским нет. Типа, ниже обезъяны. И это нормально. И это абсолютно правильно. Быть русским в современном мире - это большой позор. Знакомые русские говорят, что даже стыдно паспорт на границе доставать и показывать.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:18

  Libo написав:В последнее время русских дискриминируют и не пускают в Европе в рестораны и отели. С собаками можно, а русским нет. Типа, ниже обезъяны. И это нормально. И это абсолютно правильно. Быть русским в современном мире - это большой позор. Знакомые русские говорят, что даже стыдно паспорт на границе доставать и показывать.
:lol: :lol: :lol:


Мои российские родственники ездят в северную европу, Испанию, Германию и этой чуши не подтверждают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:23

PS

Каждая нация лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. (с) (Libo-Lenin)

The campers, some clad in combat fatigues, carefully aim their assault rifles. Their instructor offers advice: Don’t think of your target as a human being.

So when these boys and girls shoot, they will shoot to kill.

Most are in their teens, but some are as young as 8 years old. They are at a summer camp created by one of Ukraine’s radical nationalist groups, hidden in a forest in the west of the country, that was visited by The Associated Press. The camp has two purposes: to train children to defend their country from Russians and their sympathisers — and to spread nationalist ideology.

“We never aim guns at people,” instructor Yuri “Chornota” Cherkashin tells them. “But we don’t count separatists, little green men, occupiers from Moscow, as people. So we can and should aim at them.”

It is important, he says, to inculcate the nation’s youth with nationalist thought, so they can battle Vladimir Putin’s Russia as well as “challenges that could completely destroy” European civilisation.

https://www.telegraphindia.com/world/a- ... id/1674935
Libo
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