Только крепостные продолжают делать ноги.
В проигрыше - оставшиеся, они оплатят все по полной.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 00:10
Додано: Чет 27 чер, 2019 00:27
Ты с ума сошел?
я такого и не писал и не имел ввиду!
Чего весь пост не скопипастил?
Там-же буквами по белому было написано в каком контексте я это писал.
Додано: Чет 27 чер, 2019 00:56
Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание.
Додано: Чет 27 чер, 2019 06:00
Все, слуги народу - вниз!
Рейтинг "Слуги народа" пошел вниз закономерно.
Рейтинг СН пошёл вниз. Токсичные персонажи в списках и по мажоритарке. Отсутствие значимых действий лидера.
Им бы теперь выборы — побыстрее. Лучше завтра. Пойдёт так и дальше — о единоличном большинстве в Раде можно и забыть.
остановился. Позитив — хорошенько опустошил 25% элиту.
Но общие фразы и отсутствие конкретики в политическом содержании, как и отсутствие больших идей движению вверх не способствуют. Топливо закончилось?
Порошенко, Тимошенко зафиксировались на своих семи процентах. Оба рассчитывают стать золотыми фишками будущей рады."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Нацрада призначена порошилой. Те що порошило г*** призначав винен Зеленський?
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:06
Авжеж.
Тебя дезинформировали.
В Америке два миллиона украинцев, которые не просто толкают такие лозунги, а и в свое время активно воплощали их в жизнь, прекрасно живут и здравствуют.
В свое время СССР решил бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анжелесе, аргументируя это тем, что после вторжения в Афганистан молодежь Америки свободно ходит по стране в футболках с надписью Kill the Russians. Их в тюрьмы не бросали и замечаний им не делали. Свободная молодежь. Свободная страна. Не то что ты, забитый и зашуганый совдеповский пережиток.
В последнее время русских дискриминируют и не пускают в Европе в рестораны и отели. С собаками можно, а русским нет. Типа, ниже обезъяны. И это нормально. И это абсолютно правильно. Быть русским в современном мире - это большой позор. Знакомые русские говорят, что даже стыдно паспорт на границе доставать и показывать.
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:18
Мои российские родственники ездят в северную европу, Испанию, Германию и этой чуши не подтверждают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:23
PS
Каждая нация лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. (с) (Libo-Lenin)
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