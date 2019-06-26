Додано: Чет 27 чер, 2019 08:06

rjkz написав: Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать. Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.

Авжеж.Тебя дезинформировали.В Америке два миллиона украинцев, которые не просто толкают такие лозунги, а и в свое время активно воплощали их в жизнь, прекрасно живут и здравствуют.В свое время СССР решил бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анжелесе, аргументируя это тем, что после вторжения в Афганистан молодежь Америки свободно ходит по стране в футболках с надписью Kill the Russians. Их в тюрьмы не бросали и замечаний им не делали. Свободная молодежь. Свободная страна. Не то что ты, забитый и зашуганый совдеповский пережиток.В последнее время русских дискриминируют и не пускают в Европе в рестораны и отели. С собаками можно, а русским нет. Типа, ниже обезъяны. И это нормально. И это абсолютно правильно. Быть русским в современном мире - это большой позор. Знакомые русские говорят, что даже стыдно паспорт на границе доставать и показывать.