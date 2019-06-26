Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав: Я не против вашего текста, но за выделенное вы в той самой Америке, если не имели ввиду какую-то другую помимо Соединенных Штатов, загреметь могли-бы лет на надцать.
Сейчас большие знатоки американского права вам про 1-ю поправку к конституции США расскажут
Если Вы имеете ввиду ту часть "Билля о правах", которая относится к свободе слова, то могу Вам пояснить - если кому-либо придет в голову выражать свое неудовольствие о каком либо субъекте или о его действиях, то действительно он имеет право, не стесняясь в выражениях, это высказывать публично. Даже с матами. И ему за это ничего не будет. Кроме случаев, оскорбления представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей, ибо подразумевается, что оскорбление направлено в данном случае на государство и американский народ. Но! Если-же будут высказывания, призывающие к насилию или дискриминирующие группу лиц или лицо по признакам, характеризующим принадлежность к социальной, конфессиональной, расовой, национальной, этнической и пр. группам, то это чрезвычайно серьезное преступление. Даже не проступок. Так, не гражданин США за подобное, вполне может быть депортирован, а гражданин попасть на государственное содержание.
Frant написав:Мда. Зе- не є президентом, який здатен зробити щось хороше для України.
Зе- - то бліда моль, в порівнянні з По+.
"Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест. По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.
"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он."
Каждая нация лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. (с) (Libo-Lenin)
The campers, some clad in combat fatigues, carefully aim their assault rifles. Their instructor offers advice: Don’t think of your target as a human being.
So when these boys and girls shoot, they will shoot to kill.
Most are in their teens, but some are as young as 8 years old. They are at a summer camp created by one of Ukraine’s radical nationalist groups, hidden in a forest in the west of the country, that was visited by The Associated Press. The camp has two purposes: to train children to defend their country from Russians and their sympathisers — and to spread nationalist ideology.
“We never aim guns at people,” instructor Yuri “Chornota” Cherkashin tells them. “But we don’t count separatists, little green men, occupiers from Moscow, as people. So we can and should aim at them.”
It is important, he says, to inculcate the nation’s youth with nationalist thought, so they can battle Vladimir Putin’s Russia as well as “challenges that could completely destroy” European civilisation.
freeze написав:Но конечно назначение странное. Тут без вопросов. А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.
То, что Зеленский делает - это еще полбеды. А вот то, что он не делает... Попустительство как стиль управления Президента - это путь к безвластию! Вот почему преступная работа НКРЭКУ до сих не заблокирована отзывом президентской квоты ее членов? Не говоря уже о том, что Закон о деятельности нацкомиссии признан КС противоречащим Конституции в большинстве ключевых положений!
Потому что время революционных матросов ушло. Сейчас время политических игр и компромиссов. Европа продемонстрировала. Поэтому, кстати, за креатуры Зе голосуют и представители НФ и БПП в Кабмине. А Голобородько - всего лишь миф для толпы, которая "проголосую за Чикатило, лишь бы не Порох".
Михо в пример не приводить. 4-млн страна, один главный (на то время) олигарх, поддержавший и финансировавший реформы (среди них насильственные типа запрета лоточной торговли и внедрения кассовых аппаратов, вызвавшие массу протестов и даже критику со стороны покровителей) + попытка Запада (особенно Всемирного Банка) построить витрину. Финал наблюдаем. Вино+туризм. Это не наш вариант.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр