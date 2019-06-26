Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:12
Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:15
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:25
Градус напряженности в межнациональных отношений линейно зависит от уровня благосостояния. Чем оно выше, тем ниже температура. Характерный пример - еще 20 лет назад в объявлениях о сдаче квартир бытовала фраза СДАМ КВАРТИРУ РУССКИМ. Сейчас она почти повсеместно заменяется на СЕМЬЕ НИЖЕГОРОДЦЕВ. Когда я в 95-96-ом работал на рынке, торгуя продуктами, редкий день не обходился без скандала между покупателями и продавцами, а неделя - без драки (понаехали черно...). Продавцы остались те же (овощей и фруктов - почти исключительно азербайджанцы/узбеки/киргизы, которые, правда товара с собой не возят, а закупаются в Нижнем же Новгороде, на оптовых базах), а вот отношение между сторонами торговли - улыбки/добрые пожелания/сама вежливость. НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ - у всех своя ниша.
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:27
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:36
sequence,
мое мнение - боевики вроде Захарченко, взявшие оружие в руки, нарушили дюжину тяжелых уголовных статей, поэтому подлежат аресту, или уничтожению.
С другой стороны, далеко не все русские по происхождению жители ОРДЛО, а уж тем более, других частей Украины, являются симпатиками сепаратизма и РФ.
Нацист Libo, проводя знак равенства между русскими и вселенским злом, лишь способствуют увеличению боевиков и сепаратистских настроений в обществе.
В идеале, в Украине не должно быть ни сепаратистов-коллаборантов, играющих на стороне внешних сил, ни нацистов-ксенофобов, связывающих убеждения и поведение людей с их этносом.
Чем меньше одних, тем неизбежно меньше будет других. Сказать, кто из них курица, кто яйцо - тяжело. Но однозначно это 2 одинаково опасные крайности
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:36
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:42
Нет, европа давно не способна воевать за себя, она способна лишь сдаться - исламистам, китайцам и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:45
тут надо определяться трусы, или крестик. Если мы разглагольствуем об "европейских ценностях" и т.д., тогда первое. Если открытая война, то второе. Если присоединяемся 52 штатом к США и возвращаем смертную казнь, тогда третье.
а что у нас, вы не знаете? что это за формат противостояния - ООС? полосатый мух? с кем воюем - с собственным населением (да-да, пару миллионов "террористов") или с Россией? Крым чей? Может продать его к чертям задорого?
пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:47
Кроме Абхазии остальные тут при чем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:52
спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та
|