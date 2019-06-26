Додано: Чет 27 чер, 2019 10:25

при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно. Надо минимальные мозги иметь чтобы не трогать нац.вопросы в контексте чистоты или превосходства одной нации над другими. Анклавы конечно существуют но погоды они не делают и на титульную нацию не претендуют.

Ой, Вы там не сильно жили, судя по всему. Не скажу повсеместно, но там где мне приходилось бывать межнациональная неприязнь была всегда. И не только русские к остальным национальностям, но и те между собой.

Градус напряженности в межнациональных отношений линейно зависит от уровня благосостояния. Чем оно выше, тем ниже температура. Характерный пример - еще 20 лет назад в объявлениях о сдаче квартир бытовала фраза СДАМ КВАРТИРУ РУССКИМ. Сейчас она почти повсеместно заменяется на СЕМЬЕ НИЖЕГОРОДЦЕВ. Когда я в 95-96-ом работал на рынке, торгуя продуктами, редкий день не обходился без скандала между покупателями и продавцами, а неделя - без драки (понаехали черно...). Продавцы остались те же (овощей и фруктов - почти исключительно азербайджанцы/узбеки/киргизы, которые, правда товара с собой не возят, а закупаются в Нижнем же Новгороде, на оптовых базах), а вот отношение между сторонами торговли - улыбки/добрые пожелания/сама вежливость. НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ - у всех своя ниша.