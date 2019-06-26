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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:12

  Starikan написав:Сейчас время политических игр и компромиссов. Европа продемонстрировала.


Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:15

  shapo написав:
  Starikan написав:Сейчас время политических игр и компромиссов. Европа продемонстрировала.


Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует


А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:25

при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно. Надо минимальные мозги иметь чтобы не трогать нац.вопросы в контексте чистоты или превосходства одной нации над другими. Анклавы конечно существуют но погоды они не делают и на титульную нацию не претендуют.

Ой, Вы там не сильно жили, судя по всему. Не скажу повсеместно, но там где мне приходилось бывать межнациональная неприязнь была всегда. И не только русские к остальным национальностям, но и те между собой.

Градус напряженности в межнациональных отношений линейно зависит от уровня благосостояния. Чем оно выше, тем ниже температура. Характерный пример - еще 20 лет назад в объявлениях о сдаче квартир бытовала фраза СДАМ КВАРТИРУ РУССКИМ. Сейчас она почти повсеместно заменяется на СЕМЬЕ НИЖЕГОРОДЦЕВ. Когда я в 95-96-ом работал на рынке, торгуя продуктами, редкий день не обходился без скандала между покупателями и продавцами, а неделя - без драки (понаехали черно...). Продавцы остались те же (овощей и фруктов - почти исключительно азербайджанцы/узбеки/киргизы, которые, правда товара с собой не возят, а закупаются в Нижнем же Новгороде, на оптовых базах), а вот отношение между сторонами торговли - улыбки/добрые пожелания/сама вежливость. НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ - у всех своя ниша.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:27

  rjkz написав:..
А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?

интересно. А за что воевать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:36

sequence,

мое мнение - боевики вроде Захарченко, взявшие оружие в руки, нарушили дюжину тяжелых уголовных статей, поэтому подлежат аресту, или уничтожению.

С другой стороны, далеко не все русские по происхождению жители ОРДЛО, а уж тем более, других частей Украины, являются симпатиками сепаратизма и РФ.

Нацист Libo, проводя знак равенства между русскими и вселенским злом, лишь способствуют увеличению боевиков и сепаратистских настроений в обществе.

В идеале, в Украине не должно быть ни сепаратистов-коллаборантов, играющих на стороне внешних сил, ни нацистов-ксенофобов, связывающих убеждения и поведение людей с их этносом.

Чем меньше одних, тем неизбежно меньше будет других. Сказать, кто из них курица, кто яйцо - тяжело. Но однозначно это 2 одинаково опасные крайности
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:36

  rjkz написав:А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?


Торговой, валютной, холодной, нарко, сексуальной?
Или горячей?
Кто на кого нападет?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:42

  shapo написав: Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует


  rjkz написав:А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?


Нет, европа давно не способна воевать за себя, она способна лишь сдаться - исламистам, китайцам и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:45

  zРадио написав:..подлежат аресту, или уничтожению.
..

тут надо определяться трусы, или крестик. Если мы разглагольствуем об "европейских ценностях" и т.д., тогда первое. Если открытая война, то второе. Если присоединяемся 52 штатом к США и возвращаем смертную казнь, тогда третье.
а что у нас, вы не знаете? что это за формат противостояния - ООС? полосатый мух? с кем воюем - с собственным населением (да-да, пару миллионов "террористов") или с Россией? Крым чей? Может продать его к чертям задорого?
пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:47

  sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь


Кроме Абхазии остальные тут при чем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:52

  shapo написав:
  sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь


Кроме Абхазии остальные тут при чем?

спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та
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