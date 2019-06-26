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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:08

zРадио
  zРадио написав:В идеале, в Украине не должно быть ни сепаратистов-коллаборантов, играющих на стороне внешних сил, ни нацистов-ксенофобов, связывающих убеждения и поведение людей с их этносом.

Чем меньше одних, тем неизбежно меньше будет других. Сказать, кто из них курица, кто яйцо - тяжело. Но однозначно это 2 одинаково опасные крайности

Чем больше территорий с сепаратистами отпадёт, тем больше нацистов-ксенофобов останется. Это если математически.
А в реальности -- всё зависит от зомбоящика (последний ЗЕ тренд -- от блогеров).
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:16

  sequence написав:
  rjkz написав:..
А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?

интересно. А за что воевать?


Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.
Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.
Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:22

  zРадио написав:
Нацист Libo, проводя знак равенства между русскими и вселенским злом, лишь способствуют увеличению боевиков и сепаратистских настроений в обществе.



Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.
Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру.:?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23

  rjkz написав:..
Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.
Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.
Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего".

Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.
по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23

  sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь


  sequence написав:спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та


Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:27

  Libo написав:дна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.


И где воевала Украина при Кучме?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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