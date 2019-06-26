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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3322332333243325 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 11:08 zРадио

zРадио написав: В идеале, в Украине не должно быть ни сепаратистов-коллаборантов, играющих на стороне внешних сил, ни нацистов-ксенофобов, связывающих убеждения и поведение людей с их этносом.



Чем меньше одних, тем неизбежно меньше будет других. Сказать, кто из них курица, кто яйцо - тяжело. Но однозначно это 2 одинаково опасные крайности В идеале, в Украине не должно быть ни сепаратистов-коллаборантов, играющих на стороне внешних сил, ни нацистов-ксенофобов, связывающих убеждения и поведение людей с их этносом.Чем меньше одних, тем неизбежно меньше будет других. Сказать, кто из них курица, кто яйцо - тяжело. Но однозначно это 2 одинаково опасные крайности

Чем больше территорий с сепаратистами отпадёт, тем больше нацистов-ксенофобов останется. Это если математически.

А в реальности -- всё зависит от зомбоящика (последний ЗЕ тренд -- от блогеров). Чем больше территорий с сепаратистами отпадёт, тем больше нацистов-ксенофобов останется. Это если математически.А в реальности -- всё зависит от зомбоящика (последний ЗЕ тренд -- от блогеров). 27661

Повідомлень: 1101 З нами з: 14.08.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 11:16 sequence написав: rjkz написав: ..

А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны? ..А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?

интересно. А за что воевать? интересно. А за что воевать?



Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.

Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.

Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего". Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего". rjkz

Повідомлень: 9518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 11:22 zРадио написав:

Нацист Libo, проводя знак равенства между русскими и вселенским злом, лишь способствуют увеличению боевиков и сепаратистских настроений в обществе.



Нацист, проводя знак равенства между русскими и вселенским злом, лишь способствуют увеличению боевиков и сепаратистских настроений в обществе.



Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.

Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру. Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру. Libo 2

Повідомлень: 7173 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23 rjkz написав: ..

Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.

Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.

Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего". ..Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего".

Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.

по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего sequence Повідомлень: 2440 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23 sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.

и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь



sequence написав: спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та



Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа? Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1470 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 11:27 Libo написав: дна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.

дна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.



И где воевала Украина при Кучме? И где воевала Украина при Кучме? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1470 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3322332333243325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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