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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:40

  sequence написав: вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую :), но спросите по интернету, чей Сектор Газы?
чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают


Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции..."

Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.
Это злокачественное образование существует только из-за трусости и продажности израильских политиков как и ПА образованная в результате Ословских соглашений которые арабы и не думали выполнять
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:45

  shapo написав:
  Libo написав:дна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.


И где воевала Украина при Кучме?
Кажись и Литвин (тот который потрибен краине) - тоже имеет звание "интернационалист". В Югославии пару дней был в командировке :roll: Это к слову.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:46

  Подолянин написав:
  shapo написав: И где воевала Украина при Кучме?
Кажись и Литвин (тот который потрибен краине) - тоже имеет звание "интернационалист". В Югославии пару дней был в командировке :roll: Это к слову.


Украина на чьей стороне воевала в бывшей Югославии?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:47

  zРадио написав:
А буряты? Как же буряты, убивающие украинцев на Донбассе? Если ты говоришь, что виноваты русские, а не россияне, то бурятам ты руку пожмешь? А кадыровцам??

Логика твоя трещит по швам, потому что ты по заветам своего кумира гитлера делишь людей по крови, а не поступкам!

В войне на Донбассе виновато российское государство и все его приверженцы, какой бы национальности они не были! А не русские, среди которых немало солдат и офицеров ВСУ!


Вся человеческая мразь и падаль собралась под одним собирательным понятием "русские". Там же и буряты с чеченами.
Нормальный чел, не укроп, говорит: Я этнически русского происхождения, но я уже украинец, моя родина и родина моих детей - Украина.
А гниды, отвечают коротко: Я - русский. Т.е. я из тех, кто вас сейчас убивает и оккупирует.
Чувствуешь разницу? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:53

  shapo написав: Украина на чьей стороне воевала в бывшей Югославии?


Высокое звание воин-интернационалист присваивалось не только за участие в войне, но и за выполнение боевых задач за рубежом, за оказание боевой помощи дружественным зарубежным правительствам, армиям и спецслужбам. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:53

  shapo написав:..

Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции..."
..
правда, смешно получилось, не нарочно процитировал ИльфоПетрова, но что не так? Когда вы живете в Израиле, у которого сильное лобби во всем мире и можно безнаказанно отжимать территории у буйных арабов? В государстве, появившемся из-за массовой миграции евреев в Палестину во время мировой войны? Чем это в корне отличается от русских с Крымом? тем, что арабы - "недочеловеки" какие-то? да ну!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:54

  shapo написав: Украина на чьей стороне воевала в бывшей Югославии?
Угадайте с двух раз.
Или у Литвина узнайте.

А вот и иуда который торгует жизнями украинцев нарисовался:
Сегодня Медведчук встретится с главарями ДНР и ЛНР
Цель встречи – освобождение пленных. "Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.
.ля как таких земля носит :(
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:57

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций
Если международное право продавать за деньги, США с Китаем выкупят все территории, сделают колонии и вернут на них рабовладельческий строй. Опасные вещи советуете. Многие стали бомжами когда продали за немного денег маленькую корючку шариковой ручкой по бумаге (подпись).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 чер, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:00

  Подолянин написав:Кажись и Литвин (тот который потрибен краине) - тоже имеет звание "интернационалист". В Югославии пару дней был в командировке :roll: Это к слову.


Издержки законодательства. И такое бывает. Как и везде. Одни годами на пузе по джунглям и пустыням, а другие водку в штабе 3 дня попили.
У вас штатских такое сплошь и рядом с пенсиями. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:03

  Подолянин написав:А вот и иуда который торгует жизнями украинцев нарисовался:
Сегодня Медведчук встретится с главарями ДНР и ЛНР
Цель встречи – освобождение пленных. "Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.
.ля как таких земля носит :(


Путину срочно надо освобождать моряков. Трамп настаивает. Может отказаться от встречи на G20. Вот єта мразь и активизировалась. :?
Libo
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