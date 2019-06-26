sequence написав:

вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую, но спросите по интернету, чей Сектор Газы?чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают