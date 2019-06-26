Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав: вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую , но спросите по интернету, чей Сектор Газы? чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают
Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции..."
Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати. Это злокачественное образование существует только из-за трусости и продажности израильских политиков как и ПА образованная в результате Ословских соглашений которые арабы и не думали выполнять
zРадио написав: А буряты? Как же буряты, убивающие украинцев на Донбассе? Если ты говоришь, что виноваты русские, а не россияне, то бурятам ты руку пожмешь? А кадыровцам??
Логика твоя трещит по швам, потому что ты по заветам своего кумира гитлера делишь людей по крови, а не поступкам!
В войне на Донбассе виновато российское государство и все его приверженцы, какой бы национальности они не были! А не русские, среди которых немало солдат и офицеров ВСУ!
Вся человеческая мразь и падаль собралась под одним собирательным понятием "русские". Там же и буряты с чеченами. Нормальный чел, не укроп, говорит: Я этнически русского происхождения, но я уже украинец, моя родина и родина моих детей - Украина. А гниды, отвечают коротко: Я - русский. Т.е. я из тех, кто вас сейчас убивает и оккупирует. Чувствуешь разницу?
shapo написав: Украина на чьей стороне воевала в бывшей Югославии?
Высокое звание воин-интернационалист присваивалось не только за участие в войне, но и за выполнение боевых задач за рубежом, за оказание боевой помощи дружественным зарубежным правительствам, армиям и спецслужбам.
Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции..." ..
правда, смешно получилось, не нарочно процитировал ИльфоПетрова, но что не так? Когда вы живете в Израиле, у которого сильное лобби во всем мире и можно безнаказанно отжимать территории у буйных арабов? В государстве, появившемся из-за массовой миграции евреев в Палестину во время мировой войны? Чем это в корне отличается от русских с Крымом? тем, что арабы - "недочеловеки" какие-то? да ну!
Цель встречи – освобождение пленных. "Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.
sequence написав:Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций
Если международное право продавать за деньги, США с Китаем выкупят все территории, сделают колонии и вернут на них рабовладельческий строй. Опасные вещи советуете. Многие стали бомжами когда продали за немного денег маленькую корючку шариковой ручкой по бумаге (подпись).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 чер, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Цель встречи – освобождение пленных. "Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.
.ля как таких земля носит
Путину срочно надо освобождать моряков. Трамп настаивает. Может отказаться от встречи на G20. Вот єта мразь и активизировалась.