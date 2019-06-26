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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 332533263327332833293330> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 12:03 sequence написав: shapo написав: sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.

и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь



sequence написав: спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та



Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа? Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа?

вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую , но спросите по интернету, чей Сектор Газы?

чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую, но спросите по интернету, чей Сектор Газы?чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить.Деньги стране точно не помешают

КТО ЖЕ КУПИТ? Донбасс России точно не нужен, ас Крымом ситуация уже решена. КТО ЖЕ КУПИТ? Донбасс России точно не нужен, ас Крымом ситуация уже решена. Волгарь Повідомлень: 6695 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:05 Libo написав: Вся человеческая мразь и падаль собралась под одним собирательным понятием "русские". Там же и буряты с чеченами.

Вся человеческая мразь и падаль собралась под одним собирательным понятием "русские". Там же и буряты с чеченами.



Ну да, ну да. Алькаида, ИГИЛ, талибан, ФАТХ, Лашкаре, Хезболла, Боко-Харам, КНДР - все русские, все православные Ну да, ну да. Алькаида, ИГИЛ, талибан, ФАТХ, Лашкаре, Хезболла, Боко-Харам, КНДР - все русские, все православные zРадио

Повідомлень: 2657 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:05 vitaliian написав: detroytred написав: vitaliian написав: budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное. в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.

В точности наоборот.

То есть политика вытекает из экономики.



Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.



Первична экономика.

Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий. В точности наоборот.То есть политика вытекает из экономики.Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.Первична экономика.Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.

Конкуренция налоги и прочие правила регулируются законодательно т.е. чистая политика. Пример Северная Корея или Венесуэла там политика убила экономики а не наоборот. Венесуэла - крупнейший экспортёр нефти но даже это её не спасло от гиперинфляции и безработицы. Конкуренция налоги и прочие правила регулируются законодательно т.е. чистая политика. Пример Северная Корея или Венесуэла там политика убила экономики а не наоборот. Венесуэла - крупнейший экспортёр нефти но даже это её не спасло от гиперинфляции и безработицы.

Да нет же!!!

На лошадь-телегу можно смотреть с двух сторон, но кто впереди определяет направление движения. Кто тащит, кто первичен.



Так и в данном случае.

Властям КНДР и Венесуэлы нужна именно такая модель экономики -- без конкуренции!, с госсобствееностью на активы!

Это первично.

Им не нужны много собственников и конкуренция.



И уже под имеющуюся экономическую модель они создают законы, налоги и пр. регулировки.

Под имеющуюся и главное устоаивающую их модель.



Ну а то, что она неэффективна и т.д. -- их уже менее волнует, чем переход к иной модели.

Первина экономика, ее модель (собственность над активами...) Да нет же!!!На лошадь-телегу можно смотреть с двух сторон, но кто впереди определяет направление движения. Кто тащит, кто первичен.Так и в данном случае.Властям КНДР и Венесуэлы нужна именно такая модель экономики -- без конкуренции!, с госсобствееностью на активы!Это первично.Им не нужны много собственников и конкуренция.И уже под имеющуюся экономическую модель они создают законы, налоги и пр. регулировки.Под имеющуюся и главное устоаивающую их модель.Ну а то, что она неэффективна и т.д. -- их уже менее волнует, чем переход к иной модели.Первина экономика, ее модель (собственность над активами...) detroytred

Повідомлень: 21913 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:10 shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.

Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказалзаходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.



Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? Libo 2

Повідомлень: 7184 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:15 Волгарь написав: ..

КТО ЖЕ КУПИТ? .. ..КТО ЖЕ КУПИТ? .. вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть sequence Повідомлень: 2449 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:16 sequence написав: shapo написав: ..



Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции..."

.. ..Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции...".. правда, смешно получилось, не нарочно процитировал ИльфоПетрова, но что не так? Когда вы живете в Израиле, у которого сильное лобби во всем мире и можно безнаказанно отжимать территории у буйных арабов? В государстве, появившемся из-за массовой миграции евреев в Палестину во время мировой войны? Чем это в корне отличается от русских с Крымом? тем, что арабы - "недочеловеки" какие-то? да ну! правда, смешно получилось, не нарочно процитировал ИльфоПетрова, но что не так? Когда вы живете в Израиле, у которого сильное лобби во всем мире и можно безнаказанно отжимать территории у буйных арабов? В государстве, появившемся из-за массовой миграции евреев в Палестину во время мировой войны? Чем это в корне отличается от русских с Крымом? тем, что арабы - "недочеловеки" какие-то? да ну!



Для справки.

Эмиграция евреев в Эрец-Исраэль (тогда еще турецкую провинцию Османской империи) началась в 1880г из-за погромов в Российской империи. После первой мировой войны по декларации Бальфура там уже должно было быть создано государство для евреев.

Пока туда массово не стали переселяться евреи до 2-й мировой войны и не появилась работа малочисленное арабское население состояло в основном из кочевников-бедуинов пасущих скот в голой пустыне. Основное арабское население которое сейчас называет себя палестинцами (термин придуманный в КГБ в 1962г и которым до 1948г называли евреев Эрец-Исраэль) появилось позже, чем евреи - из окружающих арабских стран от Египта до Ирака что легко проследить по их клановым именам.

Во время 2-й мировой войны из-за противодействия Великобритании и по итогам Эвианской конференции никакой массовой эмиграции евреев из европы не было, поэтому отчасти и произошел Холокост.

В 1948г по решению ООН должно было быть создано 2 государства - еврейское на территории нынешнего Израиля и арабское на территории Иордании. Из-за начавшейся войны на уничтожение Израиля арабское так и не было создано.

Никаких арабских территорий Израиль у арабов не отжал, а все территории завоевал в результате 4-х войн.

Более того, по Кемп-Дэвидским соглашениям вернул Синай на курорты которого вы сейчас ездите, Египту.

Израиль добровольно в 2000г ушел из Южного Ливана, в 2005г ушел из Газы, привез в 1992г убийц Арафата и дал им оружие создав палестинскую автономию в обмен на обещание мира.

Результат известен - паразитирующие злокачественные образования с "беженцами" в 4-м поколении единственной целью которых является уничтожение Израиля и всех евреев живущих в нем. Для справки.Эмиграция евреев в Эрец-Исраэль (тогда еще турецкую провинцию Османской империи) началась в 1880г из-за погромов в Российской империи. После первой мировой войны по декларации Бальфура там уже должно было быть создано государство для евреев.Пока туда массово не стали переселяться евреи до 2-й мировой войны и не появилась работа малочисленное арабское население состояло в основном из кочевников-бедуинов пасущих скот в голой пустыне. Основное арабское население которое сейчас называет себя палестинцами (термин придуманный в КГБ в 1962г и которым до 1948г называли евреев Эрец-Исраэль) появилось позже, чем евреи - из окружающих арабских стран от Египта до Ирака что легко проследить по их клановым именам.Во время 2-й мировой войны из-за противодействия Великобритании и по итогам Эвианской конференции никакой массовой эмиграции евреев из европы не было, поэтому отчасти и произошел Холокост.В 1948г по решению ООН должно было быть создано 2 государства - еврейское на территории нынешнего Израиля и арабское на территории Иордании. Из-за начавшейся войны на уничтожение Израиля арабское так и не было создано.Никаких арабских территорий Израиль у арабов не отжал, а все территории завоевал в результате 4-х войн.Более того, по Кемп-Дэвидским соглашениям вернул Синай на курорты которого вы сейчас ездите, Египту.Израиль добровольно в 2000г ушел из Южного Ливана, в 2005г ушел из Газы, привез в 1992г убийц Арафата и дал им оружие создав палестинскую автономию в обмен на обещание мира.Результат известен - паразитирующие злокачественные образования с "беженцами" в 4-м поколении единственной целью которых является уничтожение Израиля и всех евреев живущих в нем. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1482 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:16 Зе- і зекоманда

"Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на таку посаду. Що нового може запропонувати нещасній Луганщині заштатний регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях та служив ректором в одному з найкорумпованіших луганських ВНЗ?



До речі, для любителів покричати в коментарях про реванш, спеціально зазначу, що запропонував кандидатуру Комарницького та інших губернаторів Зеленський. А от затверджували їх сьогодні в Кабміні Гройсман і наші найпатріотичніші у світі міністри з НФ і БПП".



Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134458 "









Зе- з своєю зекомандою - вже показав, чого вартий!"Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на таку посаду. Що нового може запропонувати нещасній Луганщині заштатний регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях та служив ректором в одному з найкорумпованіших луганських ВНЗ?До речі, для любителів покричати в коментарях про реванш, спеціально зазначу, що запропонував кандидатуру Комарницького та інших губернаторів Зеленський. А от затверджували їх сьогодні в Кабміні Гройсман і наші найпатріотичніші у світі міністри з НФ і БПП".Джерело: Востаннє редагувалось Frant в Чет 27 чер, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20178 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:16 Волгарь написав: ас Крымом ситуация уже решена. ас Крымом ситуация уже решена.



Это вам так сейчас кажется. А поставят раком как в 91-м, за ножку Буша и стакан тормозухи будете готовы на все. С репарациями и контрибуциями. В придачу отдадите Кубань, Курск, Липецк, Воронеж, Ставрополье, Зеленый Клин и Надым.

Это вам так сейчас кажется. А поставят раком как в 91-м, за ножку Буша и стакан тормозухи будете готовы на все. С репарациями и контрибуциями. В придачу отдадите Кубань, Курск, Липецк, Воронеж, Ставрополье, Зеленый Клин и Надым. Libo 2

Повідомлень: 7184 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:17 vitaliian написав: sequence написав: Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций Если международное право продавать за деньги, США с Китаем выкупят все территории, сделают колонии и вернут на них рабовладельческий строй. Опасные вещи советуете. Многие стали бомжами когда продали за немного денег маленькую корючку шариковой ручкой по бумаге (подпись). Если международное право продавать за деньги, США с Китаем выкупят все территории, сделают колонии и вернут на них рабовладельческий строй. Опасные вещи советуете. Многие стали бомжами когда продали за немного денег маленькую корючку шариковой ручкой по бумаге (подпись).

вопрос в количестве денег вопрос в количестве денег sequence Повідомлень: 2449 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:17 Libo написав: shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.

Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказалзаходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.



Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?



В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1482 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 332533263327332833293330> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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