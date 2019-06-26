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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:03

  sequence написав:
  shapo написав:
  sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь


  sequence написав:спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та


Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа?

вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую :), но спросите по интернету, чей Сектор Газы?
чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают

КТО ЖЕ КУПИТ? Донбасс России точно не нужен, ас Крымом ситуация уже решена.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:05

  Libo написав:Вся человеческая мразь и падаль собралась под одним собирательным понятием "русские". Там же и буряты с чеченами.


Ну да, ну да. Алькаида, ИГИЛ, талибан, ФАТХ, Лашкаре, Хезболла, Боко-Харам, КНДР - все русские, все православные :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:05

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
  vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.

В точности наоборот.
То есть политика вытекает из экономики.

Если нет конкуренции в экономике, то ее не будет и в политике.

Первична экономика.
Которая собственно или требует, или не требует от политической системы создания правовых условий.

Конкуренция налоги и прочие правила регулируются законодательно т.е. чистая политика. Пример Северная Корея или Венесуэла там политика убила экономики а не наоборот. Венесуэла - крупнейший экспортёр нефти но даже это её не спасло от гиперинфляции и безработицы.

Да нет же!!!
На лошадь-телегу можно смотреть с двух сторон, но кто впереди определяет направление движения. Кто тащит, кто первичен.

Так и в данном случае.
Властям КНДР и Венесуэлы нужна именно такая модель экономики -- без конкуренции!, с госсобствееностью на активы!
Это первично.
Им не нужны много собственников и конкуренция.

И уже под имеющуюся экономическую модель они создают законы, налоги и пр. регулировки.
Под имеющуюся и главное устоаивающую их модель.

Ну а то, что она неэффективна и т.д. -- их уже менее волнует, чем переход к иной модели.
Первина экономика, ее модель (собственность над активами...)
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:10

  shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.


Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:15

  Волгарь написав:..
КТО ЖЕ КУПИТ? ..
вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:16

  sequence написав:
  shapo написав:..

Это мне напоминает " Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции..."
..
правда, смешно получилось, не нарочно процитировал ИльфоПетрова, но что не так? Когда вы живете в Израиле, у которого сильное лобби во всем мире и можно безнаказанно отжимать территории у буйных арабов? В государстве, появившемся из-за массовой миграции евреев в Палестину во время мировой войны? Чем это в корне отличается от русских с Крымом? тем, что арабы - "недочеловеки" какие-то? да ну!


Для справки.
Эмиграция евреев в Эрец-Исраэль (тогда еще турецкую провинцию Османской империи) началась в 1880г из-за погромов в Российской империи. После первой мировой войны по декларации Бальфура там уже должно было быть создано государство для евреев.
Пока туда массово не стали переселяться евреи до 2-й мировой войны и не появилась работа малочисленное арабское население состояло в основном из кочевников-бедуинов пасущих скот в голой пустыне. Основное арабское население которое сейчас называет себя палестинцами (термин придуманный в КГБ в 1962г и которым до 1948г называли евреев Эрец-Исраэль) появилось позже, чем евреи - из окружающих арабских стран от Египта до Ирака что легко проследить по их клановым именам.
Во время 2-й мировой войны из-за противодействия Великобритании и по итогам Эвианской конференции никакой массовой эмиграции евреев из европы не было, поэтому отчасти и произошел Холокост.
В 1948г по решению ООН должно было быть создано 2 государства - еврейское на территории нынешнего Израиля и арабское на территории Иордании. Из-за начавшейся войны на уничтожение Израиля арабское так и не было создано.
Никаких арабских территорий Израиль у арабов не отжал, а все территории завоевал в результате 4-х войн.
Более того, по Кемп-Дэвидским соглашениям вернул Синай на курорты которого вы сейчас ездите, Египту.
Израиль добровольно в 2000г ушел из Южного Ливана, в 2005г ушел из Газы, привез в 1992г убийц Арафата и дал им оружие создав палестинскую автономию в обмен на обещание мира.
Результат известен - паразитирующие злокачественные образования с "беженцами" в 4-м поколении единственной целью которых является уничтожение Израиля и всех евреев живущих в нем.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:16

Зе- і зекоманда

Зе- з своєю зекомандою - вже показав, чого вартий!
"Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на таку посаду. Що нового може запропонувати нещасній Луганщині заштатний регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях та служив ректором в одному з найкорумпованіших луганських ВНЗ?

До речі, для любителів покричати в коментарях про реванш, спеціально зазначу, що запропонував кандидатуру Комарницького та інших губернаторів Зеленський. А от затверджували їх сьогодні в Кабміні Гройсман і наші найпатріотичніші у світі міністри з НФ і БПП".

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134458"




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Востаннє редагувалось Frant в Чет 27 чер, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:16

  Волгарь написав: ас Крымом ситуация уже решена.


Это вам так сейчас кажется. А поставят раком как в 91-м, за ножку Буша и стакан тормозухи будете готовы на все. С репарациями и контрибуциями. В придачу отдадите Кубань, Курск, Липецк, Воронеж, Ставрополье, Зеленый Клин и Надым.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:17

  vitaliian написав:
  sequence написав:Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций
Если международное право продавать за деньги, США с Китаем выкупят все территории, сделают колонии и вернут на них рабовладельческий строй. Опасные вещи советуете. Многие стали бомжами когда продали за немного денег маленькую корючку шариковой ручкой по бумаге (подпись).

вопрос в количестве денег
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:17

  Libo написав:
  shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.


Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? :roll:


В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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