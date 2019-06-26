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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33263327332833293330> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 12:18 Libo написав: shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.

Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказалзаходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.



Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?



Я ж говорю, ты - типичный нацист. Если shapo по паспорту гражданин Украины, то неважно кто он по происхождению - право участвовать в жизни страны у него такое же, как у тебя!



Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду Libo - как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше... Я ж говорю, ты - типичный нацист. Еслипо паспорту гражданин Украины, то неважно кто он по происхождению - право участвовать в жизни страны у него такое же, как у тебя!Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду- как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше... zРадио

Повідомлень: 2657 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22 zРадио написав: Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду Libo - как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше... Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду- как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше...



А я уверен, что никого и ничего удалять не нужно - видно кто есть кто, тем более что этот персонаж представляет определенную часть социума А я уверен, что никого и ничего удалять не нужно - видно кто есть кто, тем более что этот персонаж представляет определенную часть социума Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1482 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:24 shapo написав: В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г



А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?

Расскажи. А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?Расскажи. Libo 2

Повідомлень: 7184 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:28 zРадио написав: Я ж говорю, ты - типичный нацист. Если shapo по паспорту гражданин Украины, то неважно кто он по происхождению - право участвовать в жизни страны у него такое же, как у тебя!



Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду Libo - как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше... Я ж говорю, ты - типичный нацист. Еслипо паспорту гражданин Украины, то неважно кто он по происхождению - право участвовать в жизни страны у него такое же, как у тебя!Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду- как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше...



Ты нездорово впечатлительный и очень эмоциональный. Наверно онанист. Ты нездорово впечатлительный и очень эмоциональный. Наверно онанист. Libo 2

Повідомлень: 7184 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:28 shapo написав: Libo написав: shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.

Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказалзаходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.



Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?



В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г

Кандидат українофобських наук, Україна як держава виникла в 1991.

В 1989 - була так звана УРСР. Кандидат українофобських наук, Україна як держава виникла в 1991.В 1989 - була так звана УРСР. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20178 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29 shapo написав: ..

Для справки..

.. ..Для справки....

познавательно, спасибо. Я не поленился и почитал другие источники, утверждающие, что даже с учетом эмиграции 30-х годов, еврейское население территорий составляло всего до 22% от наличного, ну да ладно. Напоминает мне курдов - большой народ без страны.

тем не менее ситуация напоминает крымских русских, не горящих желанием жить в составе Украины с начала 90-х познавательно, спасибо. Я не поленился и почитал другие источники, утверждающие, что даже с учетом эмиграции 30-х годов, еврейское население территорий составляло всего до 22% от наличного, ну да ладно. Напоминает мне курдов - большой народ без страны.тем не менее ситуация напоминает крымских русских, не горящих желанием жить в составе Украины с начала 90-х sequence Повідомлень: 2449 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29 Libo написав: shapo написав: Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.

Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказалзаходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.



Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить? Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?

Гройсман, Зеленский и т.д. даже не учат, а управляют.

И что? Гройсман, Зеленский и т.д. даже не учат, а управляют.И что? detroytred

Повідомлень: 21913 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30 Libo написав: shapo написав: В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г



А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?

Расскажи. А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?Расскажи.

Пенсія маленька, вірогідно, була би у нашого українофоба.

Там подібних "кандидатів українофобських наук" - хоч греблю гати. Пенсія маленька, вірогідно, була би у нашого українофоба.Там подібних "кандидатів українофобських наук" - хоч греблю гати. Востаннє редагувалось Frant в Чет 27 чер, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20178 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30 Libo написав: shapo написав: В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г



А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?

Расскажи. А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?Расскажи.



Ты же вроде врешь как в штатах или еще где-то миллионы зарабатываешь, т.е. сдриснул из любимой Украины о которой тут поешь.

Я в отличие от тебя никуда не уезжал.

Уехал туда мой сын 9 лет назад т.к. по своей профессии врача он бы здесь был нищим вымогателем у пациоентов, а там он уважаемый человек, представитель среднего класса.

И не вернется сюда из-за таких как ты "патриотов" превративших мощную когда-то страну в посмешище.

И не он один такой. Ты же вроде врешь как в штатах или еще где-то миллионы зарабатываешь, т.е. сдриснул из любимой Украины о которой тут поешь.Я в отличие от тебя никуда не уезжал.Уехал туда мой сын 9 лет назад т.к. по своей профессии врача он бы здесь был нищим вымогателем у пациоентов, а там он уважаемый человек, представитель среднего класса.И не вернется сюда из-за таких как ты "патриотов" превративших мощную когда-то страну в посмешище.И не он один такой. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1482 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 12:32 shapo написав: превративших мощную когда-то страну в посмешище. превративших мощную когда-то страну в посмешище.

Яку саме - можна уточнити?

На територіях України існувала УНР (орієнтовно до 1919 чи 1920), потім з 1991 - Україна.

Пан українофоб - зовсім не знає історії? Яку саме - можна уточнити?На територіях України існувала УНР (орієнтовно до 1919 чи 1920), потім з 1991 - Україна.Пан українофоб - зовсім не знає історії? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20178 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33263327332833293330> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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