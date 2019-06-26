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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:18
Libo написав: shapo написав:
Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын
заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.
Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?
Я ж говорю, ты - типичный нацист. Если shapo
по паспорту гражданин Украины, то неважно кто он по происхождению - право участвовать в жизни страны у него такое же, как у тебя!
Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду Libo
- как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше...
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22
zРадио написав:
Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду Libo
- как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше...
А я уверен, что никого и ничего удалять не нужно - видно кто есть кто, тем более что этот персонаж представляет определенную часть социума
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:24
shapo написав:
В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г
А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?
Расскажи.
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Libo
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:28
zРадио написав:
Я ж говорю, ты - типичный нацист. Если shapo
по паспорту гражданин Украины, то неважно кто он по происхождению - право участвовать в жизни страны у него такое же, как у тебя!
Модераторы, я еще раз прошу вас обратить внимание на перманентную нацистскую пропаганду Libo
- как сами видите, просто удаления провокативных комментариев недостаточно! Сабж заходит все дальше и дальше...
Ты нездорово впечатлительный и очень эмоциональный. Наверно онанист.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:28
shapo написав: Libo написав: shapo написав:
Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын
заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.
Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?
В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г
Кандидат українофобських наук, Україна як держава виникла в 1991.
В 1989 - була так звана УРСР.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29
shapo написав:
..
Для справки..
..
познавательно, спасибо. Я не поленился и почитал другие источники, утверждающие, что даже с учетом эмиграции 30-х годов, еврейское население территорий составляло всего до 22% от наличного, ну да ладно. Напоминает мне курдов - большой народ без страны.
тем не менее ситуация напоминает крымских русских, не горящих желанием жить в составе Украины с начала 90-х
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29
Libo написав: shapo написав:
Про сектор Газа мне спрашивать не нужно - мне о нем рассказал сын
заходивший туда на южную окраину Саджаю во время операции Несокрушимая скала в конце июля 2014г в составе бригады Гивати.
Оооо, так мы еврейских кровей?! А по какому праву тогда учишь украинцев как им жить?
Гройсман, Зеленский и т.д. даже не учат, а управляют.
И что?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30
Libo написав: shapo написав:
В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г
А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?
Расскажи.
Пенсія маленька, вірогідно, була би у нашого українофоба.
Там подібних "кандидатів українофобських наук" - хоч греблю гати.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 27 чер, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30
Libo написав: shapo написав:
В отличие от такого "хероя" как ты я тут никого не учу, а высказываю свое мнение как гражданина Украины с 1989г
А чего с родины здристнул? Мосад заслал? Жарко? Там мацой и чесноком везде воняет? Сачканул окопы рыть? А чего поехал не в свою любимую пида-рашку?
Расскажи.
Ты же вроде врешь как в штатах или еще где-то миллионы зарабатываешь, т.е. сдриснул из любимой Украины о которой тут поешь.
Я в отличие от тебя никуда не уезжал.
Уехал туда мой сын 9 лет назад т.к. по своей профессии врача он бы здесь был нищим вымогателем у пациоентов, а там он уважаемый человек, представитель среднего класса.
И не вернется сюда из-за таких как ты "патриотов" превративших мощную когда-то страну в посмешище.
И не он один такой.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:32
shapo написав:
превративших мощную когда-то страну в посмешище.
Яку саме - можна уточнити?
На територіях України існувала УНР (орієнтовно до 1919 чи 1920), потім з 1991 - Україна.
Пан українофоб - зовсім не знає історії?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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