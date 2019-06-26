Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33

sequence написав: Волгарь написав: ..

КТО ЖЕ КУПИТ? .. ..КТО ЖЕ КУПИТ? .. вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть

Нет, не дешевле. В этом и заключается иллюзия, в которой пребывают форумчане (и которой посвящена целая тема форума на 500 страниц), да и руководство Украины. По всем макроэкономическим показателям РФ 2019 далеко ушла от РФ 2013, я не буду их в очередной раз перечислять, упомяну лишь 2 - у России самый низкий в мире госдолг нетто (около 1% ВВП) и самое высокое покрытие золотом бумажных денег (60+ копеек на рубль). А по некоторым критическим позициям (самообеспечение продовольствием, импортнозамещение комплектующих в ОПК) разрыв между 13-им и 19-ым годами кратный.Уверяю Вас НИКТО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ НЕ БУДЕТ И НЕ НА КАКИЕ УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕТ.ПАСЕ-первый только звоночек. Европа в страшном сне видит союз РФ И КНР, и сделает все возможное, чтобы он не слишком усилился (догадайтесь, что).А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.