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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
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6%
9
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6
Радикальна партія
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0
Самопоміч
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0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
КТО ЖЕ КУПИТ? ..
вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть

Нет, не дешевле. В этом и заключается иллюзия, в которой пребывают форумчане (и которой посвящена целая тема форума на 500 страниц), да и руководство Украины. По всем макроэкономическим показателям РФ 2019 далеко ушла от РФ 2013, я не буду их в очередной раз перечислять, упомяну лишь 2 - у России самый низкий в мире госдолг нетто (около 1% ВВП) и самое высокое покрытие золотом бумажных денег (60+ копеек на рубль). А по некоторым критическим позициям (самообеспечение продовольствием, импортнозамещение комплектующих в ОПК) разрыв между 13-им и 19-ым годами кратный.
Уверяю Вас НИКТО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ НЕ БУДЕТ И НЕ НА КАКИЕ УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕТ.
ПАСЕ-первый только звоночек. Европа в страшном сне видит союз РФ И КНР, и сделает все возможное, чтобы он не слишком усилился (догадайтесь, что).
А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:34

  sequence написав:
  shapo написав:..
Для справки..
..

познавательно, спасибо. Я не поленился и почитал другие источники, утверждающие, что даже с учетом эмиграции 30-х годов, еврейское население территорий составляло всего до 22% от наличного, ну да ладно. Напоминает мне курдов - большой народ без страны.
тем не менее ситуация напоминает крымских русских, не горящих желанием жить в составе Украины с начала 90-х


Почитайте еще сколько арабов, евреев и христиан жило в Иерусалиме в конце 19 и начале 20 века.
И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские" - евреи создавшие цветущую, развитую страну на болотах и пустыне или арабы живущие в 22х странах и очень увлеченно убивающие друг друга все послевоенные годы и особенно последние 5 лет.
Правда, в отличие от израильско-палестинского конфликта так называемый "цивилизованный мир" об этом помалкивает
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:37

  Frant написав:Кандидат українофобських наук, Україна як держава виникла в 1991.
В 1989 - була так звана УРСР.


Да ты шо.
Вот так взяла и появилась как птица-феникс из ничего в тех же границах, с тем же населением ,инфраструктурой, запасами оружия, в т.ч. и ядерного.
Ты хоть среднюю школу закончил, человек с достижениями в технических науках?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:37

  Frant написав:В 1989 - була так звана УРСР.


Так звана? :mrgreen: І Кравчук з Чорноволом так звані? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:39

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские"

все вы поняли. Я сравнивал ситуацию аннексии Крыма с образованием Израиля
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:40

  Frant написав:Пенсія маленька, вірогідно, була би у нашого українофоба.
Там подібних "кандидатів українофобських наук" - хоч греблю гати.


Недоумок, пенсию платят в любой стране если ты хотя бы лет 5 в ней проработал и отчислял в пенсионный фонд.
Для неработавших ни дня в стране существует пособие по бедности.
Насчет того кто там есть нужно хоть один раз там побывать хотя бы в качестве туриста.
В твоем случае это вряд ли случилось
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:41

  sequence написав:
  shapo написав:И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские"

все вы поняли. Я сравнивал ситуацию аннексии Крыма с образованием Израиля


И кого Израиль аннексировал?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:44

  shapo написав:
  sequence написав:
  shapo написав:И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские"

все вы поняли. Я сравнивал ситуацию аннексии Крыма с образованием Израиля


И кого Израиль аннексировал?


Голаны, кстати, аннексировал
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:45

  shapo написав: Ты же вроде врешь как в штатах или еще где-то миллионы зарабатываешь, т.е. сдриснул из любимой Украины о которой тут поешь.
Я в отличие от тебя никуда не уезжал.
Уехал туда мой сын 9 лет назад т.к. по своей профессии врача он бы здесь был нищим вымогателем у пациоентов, а там он уважаемый человек, представитель среднего класса.
И не вернется сюда из-за таких как ты "патриотов" превративших мощную когда-то страну в посмешище.
И не он один такой.


Ну ты не хай эту страну. Посмешище? Вы же её сами выбрали как Новый Иерусалим... Тогда старайтесь вести себя корректно с коренной нацией. Веками жили дружно и друг другу помогали. И сейчас вы валом сюда обратно поперли. И мы только этому рады. Но только нормальным. Я же не говорю, что арабы правильно делают, что на вас нападают и убивают ваших детей. А ты себе позовляешь оправдывать русскую агрессию и убийство украинцев. Берега потерял? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:46

  zРадио написав:..

Голаны, кстати, аннексировал

надо бы санкции ввести :)
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