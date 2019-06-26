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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33
sequence написав: Волгарь написав:
..
КТО ЖЕ КУПИТ? ..
вам тоже пока-что вполне уместно откупиться от санкций - дешевле обойдется. А нам нужны деньги, которые у вас пока есть
Нет, не дешевле. В этом и заключается иллюзия, в которой пребывают форумчане (и которой посвящена целая тема форума на 500 страниц), да и руководство Украины. По всем макроэкономическим показателям РФ 2019 далеко ушла от РФ 2013, я не буду их в очередной раз перечислять, упомяну лишь 2 - у России самый низкий в мире госдолг нетто (около 1% ВВП) и самое высокое покрытие золотом бумажных денег (60+ копеек на рубль). А по некоторым критическим позициям (самообеспечение продовольствием, импортнозамещение комплектующих в ОПК) разрыв между 13-им и 19-ым годами кратный.
Уверяю Вас НИКТО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ НЕ БУДЕТ И НЕ НА КАКИЕ УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕТ.
ПАСЕ-первый только звоночек. Европа в страшном сне видит союз РФ И КНР, и сделает все возможное, чтобы он не слишком усилился (догадайтесь, что).
А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:34
sequence написав: shapo написав:
..
Для справки..
..
познавательно, спасибо. Я не поленился и почитал другие источники, утверждающие, что даже с учетом эмиграции 30-х годов, еврейское население территорий составляло всего до 22% от наличного, ну да ладно. Напоминает мне курдов - большой народ без страны.
тем не менее ситуация напоминает крымских русских, не горящих желанием жить в составе Украины с начала 90-х
Почитайте еще сколько арабов, евреев и христиан жило в Иерусалиме в конце 19 и начале 20 века.
И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские" - евреи создавшие цветущую, развитую страну на болотах и пустыне или арабы живущие в 22х странах и очень увлеченно убивающие друг друга все послевоенные годы и особенно последние 5 лет.
Правда, в отличие от израильско-палестинского конфликта так называемый "цивилизованный мир" об этом помалкивает
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:37
Frant написав:
Кандидат українофобських наук, Україна як держава виникла в 1991.
В 1989 - була так звана УРСР.
Да ты шо.
Вот так взяла и появилась как птица-феникс из ничего в тех же границах, с тем же населением ,инфраструктурой, запасами оружия, в т.ч. и ядерного.
Ты хоть среднюю школу закончил, человек с достижениями в технических науках?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:37
Frant написав:
В 1989 - була так звана УРСР.
Так звана?
І Кравчук з Чорноволом так звані?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:39
shapo написав:
И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские"
все вы поняли. Я сравнивал ситуацию аннексии Крыма с образованием Израиля
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:40
Frant написав:
Пенсія маленька, вірогідно, була би у нашого українофоба.
Там подібних "кандидатів українофобських наук" - хоч греблю гати.
Недоумок, пенсию платят в любой стране если ты хотя бы лет 5 в ней проработал и отчислял в пенсионный фонд.
Для неработавших ни дня в стране существует пособие по бедности.
Насчет того кто там есть нужно хоть один раз там побывать хотя бы в качестве туриста.
В твоем случае это вряд ли случилось
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:41
sequence написав: shapo написав:
И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские"
все вы поняли. Я сравнивал ситуацию аннексии Крыма с образованием Израиля
И кого Израиль аннексировал?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:44
shapo написав: sequence написав: shapo написав:
И не очень понял кто такие в Израиле "крымские русские"
все вы поняли. Я сравнивал ситуацию аннексии Крыма с образованием Израиля
И кого Израиль аннексировал?
Голаны, кстати, аннексировал
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:45
shapo написав:
Ты же вроде врешь как в штатах или еще где-то миллионы зарабатываешь, т.е. сдриснул из любимой Украины о которой тут поешь.
Я в отличие от тебя никуда не уезжал.
Уехал туда мой сын 9 лет назад т.к. по своей профессии врача он бы здесь был нищим вымогателем у пациоентов, а там он уважаемый человек, представитель среднего класса.
И не вернется сюда из-за таких как ты "патриотов" превративших мощную когда-то страну в посмешище.
И не он один такой.
Ну ты не хай эту страну. Посмешище? Вы же её сами выбрали как Новый Иерусалим... Тогда старайтесь вести себя корректно с коренной нацией. Веками жили дружно и друг другу помогали. И сейчас вы валом сюда обратно поперли. И мы только этому рады. Но только нормальным. Я же не говорю, что арабы правильно делают, что на вас нападают и убивают ваших детей. А ты себе позовляешь оправдывать русскую агрессию и убийство украинцев. Берега потерял?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:46
zРадио написав:
..
Голаны, кстати, аннексировал
надо бы санкции ввести
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