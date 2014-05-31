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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:55
Волгарь написав:
По всем макроэкономическим показателям РФ 2019 далеко ушла от РФ 2013, я не буду их в очередной раз перечислять, упомяну лишь 2 - у России самый низкий в мире госдолг нетто (около 1% ВВП) и самое высокое покрытие золотом бумажных денег (60+ копеек на рубль). А по некоторым критическим позициям (самообеспечение продовольствием, импортнозамещение комплектующих в ОПК) разрыв между 13-им и 19-ым годами кратный.
Уверяю Вас НИКТО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ НЕ БУДЕТ И НЕ НА КАКИЕ УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕТ.
ПАСЕ-первый только звоночек. Европа в страшном сне видит союз РФ И КНР, и сделает все возможное, чтобы он не слишком усилился (догадайтесь, что).
А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.
Слушай, как ты надоел со своей помойкой под названием Роосия. Вы же живете хуже африканцев и ваше величие существует только в ваших пропитых мозгах. Над ними весь мир смеется, а он нам про самый низкий долг к ВВП ... Вы выбиретесь сначала из диких бараков в человеческое жилье, потом письку залупайте.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:55
zРадио написав: shapo написав:
И кого Израиль аннексировал?
Голаны, кстати, аннексировал
Ответ неверный.
Завоевал в результате войн 1967 и 1973г как СССР Завоевал бывшие румынские, венгерские и польские земли находящиеся сейчас в составе Украины
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:59
Libo написав: shapo написав:
Ты же вроде врешь как в штатах или еще где-то миллионы зарабатываешь, т.е. сдриснул из любимой Украины о которой тут поешь.
Я в отличие от тебя никуда не уезжал.
Уехал туда мой сын 9 лет назад т.к. по своей профессии врача он бы здесь был нищим вымогателем у пациоентов, а там он уважаемый человек, представитель среднего класса.
И не вернется сюда из-за таких как ты "патриотов" превративших мощную когда-то страну в посмешище.
И не он один такой.
Ну ты не хай эту страну. Посмешище? Вы же её сами выбрали как Новый Иерусалим... Тогда старайтесь вести себя корректно с коренной нацией. Веками жили дружно и друг другу помогали. И сейчас вы валом сюда обратно поперли. И мы только этому рады. Но только нормальным. Я же не говорю, что арабы правильно делают, что на вас нападают и убивают ваших детей. А ты себе позовляешь оправдывать русскую агрессию и убийство украинцев. Берега потерял?
Кто сюда попёр? Ты с дуба рухнул? Кроме пенсионеров никого не остаётся.
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:59
Libo путин им дом не поштукатурил? не голосуйте больше за него!
у нас такие дома на окраине любого райцентра. Попробуйте с его жильцов собрать по 300 грн на ремонт, вас проклянут.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:01
Волгарь написав:
..
А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.
нет у вас времени ждать. Роста экономики/зарплат нет (стагнация), от этого же и следствия - низкая инфляция. Накопления почему-то никуда не вкладываются, а ждут пока "всех накроет". Как следствие, народ нервничает, и боится тратить имеющееся. Ну и хулят власть, падают рейтинги. Пока все умеренно, но уВерено. Тут или войнушка или мир со всем миром - третьего не дано.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:01
shapo написав: zРадио написав: shapo написав:
И кого Израиль аннексировал?
Голаны, кстати, аннексировал
Ответ неверный.
Завоевал в результате войн 1967 и 1973г как СССР Завоевал бывшие румынские, венгерские и польские земли находящиеся сейчас в составе Украины
Верный! Голаны за Израилем не признаны ООН, а также оспариваются другими государствами (даже не одним).
А украинские территории ЗУ признаны всеми и не оспариваются никем, кроме маргинальных политиков не при власти
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:06
shapo написав:
Кто сюда попёр? Ты с дуба рухнул? Кроме пенсионеров никого не остаётся.
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
А сколько вы мирных арабских женщин и детей уничтожили? Не считали? На Холокст 2.0 поятнет. Святые нашлись. А самое святое из них сидит и обливает грязью украинцев, которые защищают свою землю. Сына своего убийцу так обливай. Его никто не звал в Газу. Ты сам отец интервента и убийцы мирных жителей.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:06
Frant написав: shapo написав:
превративших мощную когда-то страну в посмешище.
Яку саме - можна уточнити?
На територіях України існувала УНР (орієнтовно до 1919 чи 1920), потім з 1991 - Україна.
Пан українофоб - зовсім не знає історії?
Чудило, ты голословно приклеиваешь каждому оппоненту украинофобство. Голословно.
Русскофильство и т.д.
В то же время тыкну тебя фактом. Твоего придерживания рашкованских методов и фактического согласия с рашодействиями в отношении массы мирного населения (г. Грозный сравняли с землёй).
Сб 31 май, 2014 09:00
telepusik101 писал(а):
За население молчу, оно никогда никого не интересовало в Киеве.
Frant:
На Схід України зібралося 4,5 тис. бойовиків з усього колишн
Это вы перепутали Киев с Москвой!!!
Если бы у нас был русский подход - то за неделю бы украинская армия сравняла бы Славянск с землей, как русские Грозный в 1993-1995 годах.
Я думаю, что русские правльно сделали.
Вероятно, Славянск ожидает та же участь.
Люмпен-население на месте слишком тупое, слишком долго смотрело Путин-ТВ и не понимает, что Украина сильнее, чем урки во главе с МММ-щиками и реконструкторами типа стрелкова или болотова))))
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