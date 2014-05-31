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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:59

Libo путин им дом не поштукатурил? не голосуйте больше за него!
у нас такие дома на окраине любого райцентра. Попробуйте с его жильцов собрать по 300 грн на ремонт, вас проклянут.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:01

  Волгарь написав:..
А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.

нет у вас времени ждать. Роста экономики/зарплат нет (стагнация), от этого же и следствия - низкая инфляция. Накопления почему-то никуда не вкладываются, а ждут пока "всех накроет". Как следствие, народ нервничает, и боится тратить имеющееся. Ну и хулят власть, падают рейтинги. Пока все умеренно, но уВерено. Тут или войнушка или мир со всем миром - третьего не дано.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:01

  shapo написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:
И кого Израиль аннексировал?


Голаны, кстати, аннексировал

Ответ неверный.
Завоевал в результате войн 1967 и 1973г как СССР Завоевал бывшие румынские, венгерские и польские земли находящиеся сейчас в составе Украины


Верный! Голаны за Израилем не признаны ООН, а также оспариваются другими государствами (даже не одним).

А украинские территории ЗУ признаны всеми и не оспариваются никем, кроме маргинальных политиков не при власти
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:06

  Frant написав:
  shapo написав:превративших мощную когда-то страну в посмешище.

Яку саме - можна уточнити?
На територіях України існувала УНР (орієнтовно до 1919 чи 1920), потім з 1991 - Україна.
Пан українофоб - зовсім не знає історії?

Чудило, ты голословно приклеиваешь каждому оппоненту украинофобство. Голословно.
Русскофильство и т.д.

В то же время тыкну тебя фактом. Твоего придерживания рашкованских методов и фактического согласия с рашодействиями в отношении массы мирного населения (г. Грозный сравняли с землёй).

Сб 31 май, 2014 09:00
  telepusik101 писал(а):
За население молчу, оно никогда никого не интересовало в Киеве.

Frant:
Это вы перепутали Киев с Москвой!!!

Если бы у нас был русский подход - то за неделю бы украинская армия сравняла бы Славянск с землей, как русские Грозный в 1993-1995 годах.

Я думаю, что русские правльно сделали.

Вероятно, Славянск ожидает та же участь.

Люмпен-население на месте слишком тупое, слишком долго смотрело Путин-ТВ и не понимает, что Украина сильнее, чем урки во главе с МММ-щиками и реконструкторами типа стрелкова или болотова))))

На Схід України зібралося 4,5 тис. бойовиків з усього колишн
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:08

  zРадио написав:
Верный! Голаны за Израилем не признаны ООН, а также оспариваются другими государствами (даже не одним).

А украинские территории признаны всеми и не оспариваются никем, кроме маргинальных политиков не при власти

Продажная про-арабская помойка принявшая резолюцию 1975г обьявляющая Израиль государством апартеида и молчащая по поводу арабских террористов. Из ЮНЕСКО США и Израиль уже вышли, ООН будет следуюшей
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:09

  shapo написав:Кто сюда попёр? Ты с дуба рухнул? Кроме пенсионеров никого не остаётся.
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель


Я сомневаюсь, что ты еврей. Я таких тупых евреев как ты не встречал.

Все думали новенький еврей, а он оказался пьющим. (с)

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:10

  shapo написав:..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут :))
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:14

  Libo написав:
  shapo написав:Кто сюда попёр? Ты с дуба рухнул? Кроме пенсионеров никого не остаётся.
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель


А сколько вы мирных арабских женщин и детей уничтожили? Не считали? На Холокст 2.0 поятнет. Святые нашлись. А самое святое из них сидит и обливает грязью украинцев, которые защищают свою землю. Сына своего убийцу так обливай. Его никто не звал в Газу. Ты сам отец интервента и убийцы мирных жителей. :P

Вояка хренов, ты перепутал ЦАХАЛ который предупреждает о своих атаках разбрасывая листовки с предложением покинуть дома, даёт убийцам по нескольку пожизненный вместо того чтобы расстрелять, а в тюрьмах эти "воины" учатся заочно в университетах.
Если бы Израиль воевал как Россия и Украина о каких-то палестинцах уже бы давно все забыли
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:15

  shapo написав:Продажная про-арабская помойка принявшая резолюцию 1975г обьявляющая Израиль государством апартеида и молчащая по поводу арабских террористов. Из ЮНЕСКО США и Израиль уже вышли, ООН будет следуюшей


Какие это террористы? Это народные ополченцы. Он выступили против геноцида израильских фашистов.
Всё также, как по-твоему, у нас на Донбассе.
Тем более вы вообще выгнали арабов из их домов и с их земли.
Пережили холокост, а сами еще хуже СС. Звери бешенные. Нацики.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:16

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
А Россия ПРОСТО ПОДОЖДЕТ.

нет у вас времени ждать. Роста экономики/зарплат нет (стагнация), от этого же и следствия - низкая инфляция. Накопления почему-то никуда не вкладываются, а ждут пока "всех накроет". Как следствие, народ нервничает, и боится тратить имеющееся. Ну и хулят власть, падают рейтинги. Пока все умеренно, но уВерено. Тут или войнушка или мир со всем миром - третьего не дано.

Есть в РФии то, что не очень приятно всему миру. Сейчас конфликт США и Huawei. США и РФ. Из-за этого русишь правительство обговаривает заход своей операционки на Huawei вместо андроида. И договорняки 2 больших держав РФ и Китая как бы не агонь... Закрытие веб пространства уже есть по примеру Китая. Юань принят в международный пул валют, и если титаны договоряться, пол мира будут на баксе, пол на юане и здравствуй новый кризис слабых экономик...
stm
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