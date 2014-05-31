Libo путин им дом не поштукатурил? не голосуйте больше за него!
у нас такие дома на окраине любого райцентра. Попробуйте с его жильцов собрать по 300 грн на ремонт, вас проклянут.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:59
Libo путин им дом не поштукатурил? не голосуйте больше за него!
у нас такие дома на окраине любого райцентра. Попробуйте с его жильцов собрать по 300 грн на ремонт, вас проклянут.
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:01
нет у вас времени ждать. Роста экономики/зарплат нет (стагнация), от этого же и следствия - низкая инфляция. Накопления почему-то никуда не вкладываются, а ждут пока "всех накроет". Как следствие, народ нервничает, и боится тратить имеющееся. Ну и хулят власть, падают рейтинги. Пока все умеренно, но уВерено. Тут или войнушка или мир со всем миром - третьего не дано.
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:01
Верный! Голаны за Израилем не признаны ООН, а также оспариваются другими государствами (даже не одним).
А украинские территории ЗУ признаны всеми и не оспариваются никем, кроме маргинальных политиков не при власти
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:06
Чудило, ты голословно приклеиваешь каждому оппоненту украинофобство. Голословно.
Русскофильство и т.д.
В то же время тыкну тебя фактом. Твоего придерживания рашкованских методов и фактического согласия с рашодействиями в отношении массы мирного населения (г. Грозный сравняли с землёй).
Сб 31 май, 2014 09:00
telepusik101 писал(а):
За население молчу, оно никогда никого не интересовало в Киеве.
Frant:
На Схід України зібралося 4,5 тис. бойовиків з усього колишн
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:08
Продажная про-арабская помойка принявшая резолюцию 1975г обьявляющая Израиль государством апартеида и молчащая по поводу арабских террористов. Из ЮНЕСКО США и Израиль уже вышли, ООН будет следуюшей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:09
Я сомневаюсь, что ты еврей. Я таких тупых евреев как ты не встречал.
Все думали новенький еврей, а он оказался пьющим. (с)
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:10
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут )
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:14
Вояка хренов, ты перепутал ЦАХАЛ который предупреждает о своих атаках разбрасывая листовки с предложением покинуть дома, даёт убийцам по нескольку пожизненный вместо того чтобы расстрелять, а в тюрьмах эти "воины" учатся заочно в университетах.
Если бы Израиль воевал как Россия и Украина о каких-то палестинцах уже бы давно все забыли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:15
Какие это террористы? Это народные ополченцы. Он выступили против геноцида израильских фашистов.
Всё также, как по-твоему, у нас на Донбассе.
Тем более вы вообще выгнали арабов из их домов и с их земли.
Пережили холокост, а сами еще хуже СС. Звери бешенные. Нацики.
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:16
Есть в РФии то, что не очень приятно всему миру. Сейчас конфликт США и Huawei. США и РФ. Из-за этого русишь правительство обговаривает заход своей операционки на Huawei вместо андроида. И договорняки 2 больших держав РФ и Китая как бы не агонь... Закрытие веб пространства уже есть по примеру Китая. Юань принят в международный пул валют, и если титаны договоряться, пол мира будут на баксе, пол на юане и здравствуй новый кризис слабых экономик...
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