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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:16
sequence написав: shapo написав:
..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут
)
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
Ты ошибся, это был президент, а не премьер Израиля.
И евреям уже все равно как в Украине - молодые уезжают, а моё поколение просто доживает
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shapo
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:21
Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.
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airmax78
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:33
airmax78 написав:
Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.
Может Вы преувеличиваете?
Просто раньше *вера* в ПАПа не позволяла видеть негатив.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 27 чер, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:48
Libo написав: shapo написав:
Кто сюда попёр? Ты с дуба рухнул? Кроме пенсионеров никого не остаётся.
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Я сомневаюсь, что ты еврей. Я таких тупых евреев как ты не встречал.Все думали новенький еврей, а он оказался пьющим.
(с)
"Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.
В Умань кроме хасидов никто не едет, а они мало что дают и для Израиля не служа в ЦАХАЛ и сидя на пособиях для своих многочисленных детей как арабы.
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shapo
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:51
rjkz написав: shapo написав: Starikan написав:
Сейчас время политических игр и компромиссов. Европа продемонстрировала.
Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует
А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?
за що саме?
яка iдея, яка iдеологiя? консьюмеризм?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:52
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:58
sequence написав: shapo написав:
..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут
)
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
Да, да вы это президенту и премьерминистру расскажите. В Украине и президент и премьер евреи, глава самой рейтинговой оппозиционной партии Рабинович, как же им тяжело.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:59
Му-дак, выдай что-нибудь попристойнее.
Или уже иссяк?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:02
Да кому такое убожество как ты нужен
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shapo
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