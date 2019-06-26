RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33283329333033313332>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:16

  sequence написав:
  shapo написав:..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут :))
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же

Ты ошибся, это был президент, а не премьер Израиля.
И евреям уже все равно как в Украине - молодые уезжают, а моё поколение просто доживает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:21

Re: Політичні дискусії

Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.
airmax78
 
Повідомлень: 30598
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:33

  airmax78 написав:Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.

Может Вы преувеличиваете?
Просто раньше *вера* в ПАПа не позволяла видеть негатив.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 чер, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21915
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:48

  Libo написав:
  shapo написав:Кто сюда попёр? Ты с дуба рухнул? Кроме пенсионеров никого не остаётся.
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель


Я сомневаюсь, что ты еврей. Я таких тупых евреев как ты не встречал.

Все думали новенький еврей, а он оказался пьющим. (с)



"Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.
В Умань кроме хасидов никто не едет, а они мало что дают и для Израиля не служа в ЦАХАЛ и сидя на пособиях для своих многочисленных детей как арабы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:51

  rjkz написав:
  shapo написав:
  Starikan написав:Сейчас время политических игр и компромиссов. Европа продемонстрировала.


Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует


А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?

за що саме?
яка iдея, яка iдеологiя? консьюмеризм?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:52

  shapo написав:моё поколение просто доживает


Сами виноваты. Вам было бы нормально, но вы не моетесь и жрёте чеснок ведрами. Нечистоплотные и воняете за три версты. Понюхай себя и нашу украиночку ... Не дают и правильно делают. Вот вы и беситесь. Им тут вонючкам грязным скучно.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7184
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:58

  sequence написав:
  shapo написав:..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут :))
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же

Да, да вы это президенту и премьерминистру расскажите. В Украине и президент и премьер евреи, глава самой рейтинговой оппозиционной партии Рабинович, как же им тяжело.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 300
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:59

  Libo написав:
  shapo написав:моё поколение просто доживает


Сами виноваты. Вам было бы нормально, но вы не моетесь и жрёте чеснок ведрами. Нечистоплотные и воняете за три версты. Понюхай себя и нашу украиночку ... Не дают и правильно делают. Вот вы и беситесь. Им тут вонючкам грязным скучно.
:lol: :lol: :lol:


Му-дак, выдай что-нибудь попристойнее.
Или уже иссяк?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:00

  shapo написав: "Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.


Да нах мне вы пейсатые вонючки нужны, чтоб вас еще изучать и различать?!
Живите себе спокойно, не залупайтесь и меня не трогайте. И я вас трогать не буду.
:roll: :roll: :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7184
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:02

  Libo написав:
  shapo написав: "Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.


Да нах мне вы пейсатые вонючки нужны, чтоб вас еще изучать и различать?!
Живите себе спокойно, не залупайтесь и меня не трогайте. И я вас трогать не буду.
:roll: :roll: :roll:


Да кому такое убожество как ты нужен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33283329333033313332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vano80, zРадио, Волгарь і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72718)
27.06.2019 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.