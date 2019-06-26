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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:03
sequence написав: shapo написав: sequence написав:
пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь
sequence написав:
спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та
Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа?
вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую
, но спросите по интернету, чей Сектор Газы?
чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают
для чого продати (для кого: IВК, РЛА, ПОПа)?
от тому я проти референдумiв, якi вирiшують глобальнi питання (локальнi, типа, в що перейменувати проспект Ватутiна, будь-ласка), тому що охлократiя таке наголосуе....
абсолютне вiдсутне абстрактне та стратегiчне рiшення...
за бумажки продати... це повний ППЦ!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:03
flyman написав: rjkz написав: shapo написав:
Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует
А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?
за що саме?
яка iдея, яка iдеологiя? консьюмеризм?
«Громадянська» війна. А ля жовті жилети, але з РСЗВ та танками з найближчого воєнторгу.
Навіщо наповнювати Європу біженцями? Звісно, що в суспільство вони не інтегруються і робочою силою не стануть. Проте будь-які заворушення організувати - на раз.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:07
zРадио написав: Libo написав:
Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.
Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру.
А буряты? Как же буряты, убивающие украинцев на Донбассе? Если ты говоришь, что виноваты русские, а не россияне, то бурятам ты руку пожмешь? А кадыровцам??
Логика твоя трещит по швам, потому что ты по заветам своего кумира гитлера делишь людей по крови, а не поступкам!
В войне на Донбассе виновато российское государство и все его приверженцы, какой бы национальности они не были! А не русские, среди которых немало солдат и офицеров ВСУ!
ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.
Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:12
flyman написав:
ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.
Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу.
Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:21
flyman написав:
..
за бумажки продати... це повний ППЦ!
вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.
Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страны
Такие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:22
sequence написав: shapo написав:
..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут
)
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
тут украiнофобство зашкалюе
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:24
sequence написав: flyman написав:
..
за бумажки продати... це повний ППЦ!
вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.
Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страны
Такие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку
А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям.
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vano80
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:25
airmax78 написав:
Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.
Думаю, що ПОПа попросили злити вибори пiд нову парадигму.
Вона теж якась в"яла, а могла вийти в другий тур та взути ПОПа.
Бiльше схоже, що про все вже домовлено, хоче не виключено, що якась 3я сила зробить щоб "шото пошло не так"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 27 чер, 2019 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:25
flyman написав: sequence написав: shapo написав:
..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут
)
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
тут украiнофобство зашкалюе
а по сути?
ниче не было?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:28
vano80 написав:
..
А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям.
зачем делить? деньги пустить на нацпроекты по обустройству страны: дороги, мосты, инфраструктура, ЖКХ, реформы
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