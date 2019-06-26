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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3329333033313332> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 14:03 sequence написав: shapo написав: sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.

и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь



sequence написав: спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та



Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа? Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа?

вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую , но спросите по интернету, чей Сектор Газы?

чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую, но спросите по интернету, чей Сектор Газы?чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают

для чого продати (для кого: IВК, РЛА, ПОПа)?

от тому я проти референдумiв, якi вирiшують глобальнi питання (локальнi, типа, в що перейменувати проспект Ватутiна, будь-ласка), тому що охлократiя таке наголосуе....

абсолютне вiдсутне абстрактне та стратегiчне рiшення...

за бумажки продати... це повний ППЦ! для чого продати (для кого: IВК, РЛА, ПОПа)?от тому я проти референдумiв, якi вирiшують глобальнi питання (локальнi, типа, в що перейменувати проспект Ватутiна, будь-ласка), тому що охлократiя таке наголосуе....абсолютне вiдсутне абстрактне та стратегiчне рiшення...за бумажки продати... це повний ППЦ! В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:03 flyman написав: rjkz написав: shapo написав: Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует



А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны? А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?

за що саме?

яка iдея, яка iдеологiя? консьюмеризм? за що саме?яка iдея, яка iдеологiя? консьюмеризм?

«Громадянська» війна. А ля жовті жилети, але з РСЗВ та танками з найближчого воєнторгу.

Навіщо наповнювати Європу біженцями? Звісно, що в суспільство вони не інтегруються і робочою силою не стануть. Проте будь-які заворушення організувати - на раз. «Громадянська» війна. А ля жовті жилети, але з РСЗВ та танками з найближчого воєнторгу.Навіщо наповнювати Європу біженцями? Звісно, що в суспільство вони не інтегруються і робочою силою не стануть. Проте будь-які заворушення організувати - на раз. airmax78 Повідомлень: 30598 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:07 zРадио написав: Libo написав:

Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.

Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру. Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру.



А буряты? Как же буряты, убивающие украинцев на Донбассе? Если ты говоришь, что виноваты русские, а не россияне, то бурятам ты руку пожмешь? А кадыровцам??



Логика твоя трещит по швам, потому что ты по заветам своего кумира гитлера делишь людей по крови, а не поступкам!



В войне на Донбассе виновато российское государство и все его приверженцы, какой бы национальности они не были! А не русские, среди которых немало солдат и офицеров ВСУ! А буряты? Как же буряты, убивающие украинцев на Донбассе? Если ты говоришь, что виноваты русские, а не россияне, то бурятам ты руку пожмешь? А кадыровцам??Логика твоя трещит по швам, потому что ты по заветам своего кумира гитлера делишь людей по крови, а не поступкам!В войне на Донбассе виновато российское государство и все его приверженцы, какой бы национальности они не были! А не русские, среди которых немало солдат и офицеров ВСУ!

ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.

Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу. ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:12 flyman написав: ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.

Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу. ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу.



Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую zРадио

Повідомлень: 2658 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:21 flyman написав: ..

за бумажки продати... це повний ППЦ! ..за бумажки продати... це повний ППЦ!

вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.

Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страны

Такие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страныТакие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку sequence Повідомлень: 2454 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:22 sequence написав: shapo написав: ..

Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель ..Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут )

Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.

Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовутТа да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же

тут украiнофобство зашкалюе тут украiнофобство зашкалюе В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:24 sequence написав: flyman написав: ..

за бумажки продати... це повний ППЦ! ..за бумажки продати... це повний ППЦ!

вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.

Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страны

Такие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страныТакие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку



А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям. А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям. vano80 Повідомлень: 1204 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:25 airmax78 написав: Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд. Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.

Думаю, що ПОПа попросили злити вибори пiд нову парадигму.

Вона теж якась в"яла, а могла вийти в другий тур та взути ПОПа.

Бiльше схоже, що про все вже домовлено, хоче не виключено, що якась 3я сила зробить щоб "шото пошло не так" Думаю, що ПОПа попросили злити вибори пiд нову парадигму.Вона теж якась в"яла, а могла вийти в другий тур та взути ПОПа.Бiльше схоже, що про все вже домовлено, хоче не виключено, що якась 3я сила зробить щоб "шото пошло не так" Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 14:26, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:25 flyman написав: sequence написав: shapo написав: ..

Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель ..Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут )

Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.

Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовутТа да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же

тут украiнофобство зашкалюе тут украiнофобство зашкалюе

а по сути?

ниче не было? а по сути?ниче не было? sequence Повідомлень: 2454 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:28 vano80 написав: ..

А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям. ..А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям. зачем делить? деньги пустить на нацпроекты по обустройству страны: дороги, мосты, инфраструктура, ЖКХ, реформы зачем делить? деньги пустить на нацпроекты по обустройству страны: дороги, мосты, инфраструктура, ЖКХ, реформы sequence Повідомлень: 2454 З нами з: 29.12.15 Подякував: 296 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3329333033313332> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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