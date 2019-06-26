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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3329333033313332>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:03

  sequence написав:
  shapo написав:
  sequence написав: пока в стране будет много неопределенностей, так и будет продолжаться.
и эта возня затянется на десятилетия - Кипр, Тайвань, Палестина, Абхазия и прочие в помощь


  sequence написав:спорные территории? или уже порешали? просвятите, может пропустил чо та


Чем спорен греческий Кипр, Тайвань или тем более Палестинская автономия с сектором Газа?

вот зачем вы меня пытаетесь тролить? Поедьте в материковый Китай, спросите чей Тайвань. Отдохните на Кипре, спросите чей Северный Кипр. В Палестину ехать не советую :), но спросите по интернету, чей Сектор Газы?
чем отличается ситуация с Крымом пока? тем, что есть какие-то санкции. Санкции мешают деньгам - смотрите ситуацию в ПАСЕ. То есть со временем могут уйти. И ни будет ни Крыма, ни денег, ни санкций. А будет вечный поиск зрады - кто прохлопал и как с этим жить. Я бы продал дорого и забыл бы. Деньги стране точно не помешают

для чого продати (для кого: IВК, РЛА, ПОПа)?
от тому я проти референдумiв, якi вирiшують глобальнi питання (локальнi, типа, в що перейменувати проспект Ватутiна, будь-ласка), тому що охлократiя таке наголосуе....
абсолютне вiдсутне абстрактне та стратегiчне рiшення...
за бумажки продати... це повний ППЦ!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:03

  flyman написав:
  rjkz написав:
  shapo написав: Европа это уже демонстрировала в 1938г и еще не раз продемонстрирует


А Вам не кажется, что европейский континент на пороге полномасштабной войны?

за що саме?
яка iдея, яка iдеологiя? консьюмеризм?

«Громадянська» війна. А ля жовті жилети, але з РСЗВ та танками з найближчого воєнторгу.
Навіщо наповнювати Європу біженцями? Звісно, що в суспільство вони не інтегруються і робочою силою не стануть. Проте будь-які заворушення організувати - на раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:07

  zРадио написав:
  Libo написав:
Здрасьте. Я нормальный буржуазный интернационалист. Буржуа всех стран против русских, объединяйтесь! Одна из первых украинских медалей воин-интернационалист была вручена мне лично Кучмой с риспектом и уважухой.
Только гнусный русский свин может назвать меня нацистом. Но я вам не удивляюсь и глубоко вас презираю. Доложи об этом своемй дежурному офицеру.:?


А буряты? Как же буряты, убивающие украинцев на Донбассе? Если ты говоришь, что виноваты русские, а не россияне, то бурятам ты руку пожмешь? А кадыровцам??

Логика твоя трещит по швам, потому что ты по заветам своего кумира гитлера делишь людей по крови, а не поступкам!

В войне на Донбассе виновато российское государство и все его приверженцы, какой бы национальности они не были! А не русские, среди которых немало солдат и офицеров ВСУ!

ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.
Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:12

  flyman написав:ну, як руске государство не працюе у ввакумi, Путiна пiдтримуе бiльшiсть.
Аналогiчно з Гiтлером (теж вибрали демократичним шляхом), це вина нiмецького народу.


Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:21

  flyman написав:..
за бумажки продати... це повний ППЦ!

вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.
Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страны
Такие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:22

  sequence написав:
  shapo написав:..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут :))
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же

тут украiнофобство зашкалюе
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:24

  sequence написав:
  flyman написав:..
за бумажки продати... це повний ППЦ!

вы не поняли - если это сделать официально, то народ с этого хоть немного получит. Если ничего не делать, то все равно продадут, но только тышком-нышком, по карманам/оффшорам и свалят на Мальдивы.
Я же не говорю о копейках. Речь идет о суммах в несколько годовых ВВП страны
Такие деньги дали бы нам возможность стать Европой не только по географическому признаку


А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:25

  airmax78 написав:Реванш по всем фронтам. Реванш с одной стороны. С другой - полная некомпетентность. Либо сознательная сдача национальных интересов. Сумноблд.

Думаю, що ПОПа попросили злити вибори пiд нову парадигму.
Вона теж якась в"яла, а могла вийти в другий тур та взути ПОПа.
Бiльше схоже, що про все вже домовлено, хоче не виключено, що якась 3я сила зробить щоб "шото пошло не так"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:25

  flyman написав:
  sequence написав:
  shapo написав:..
Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель

Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут :))
Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д.
Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же

тут украiнофобство зашкалюе

а по сути?
ниче не было?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:28

  vano80 написав:..
А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям.
зачем делить? деньги пустить на нацпроекты по обустройству страны: дороги, мосты, инфраструктура, ЖКХ, реформы
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