Додано: Чет 27 чер, 2019 14:48

zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:

Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую

В тебе Русь головного моску.

Ти тут постiйно розпалюеш, про те що руська мова, а не росiйська.

Що бендери паплюжать русiчей i т.п. i т.д. В тебе Русь головного моску.Ти тут постiйно розпалюеш, про те що руська мова, а не росiйська.Що бендери паплюжать русiчей i т.п. i т.д.



Разжигаешь ты, Libo и Frant, забывая о том, что 25% украинских граждан - русские. А россиян, имеющих 2-й паспорт, среди них, может быть 1%, а может и того меньше.



Я ж выше уже написал для вас всех - если на Украину напали русские, а не россияне, то о каких бурятах и чеченцах вообще речь??? То-то же! Напали россияне! И не нужно подменять понятия! Разжигаешь ты,, забывая о том, что 25% украинских граждан - русские. А россиян, имеющих 2-й паспорт, среди них, может быть 1%, а может и того меньше.Я ж выше уже написал для вас всех - если на Украину напали русские, а не россияне, то о каких бурятах и чеченцах вообще речь??? То-то же! Напали россияне! И не нужно подменять понятия!

в тебе манiпулювання та софiстика.Русский — это национальность, восточнославянский этнос, который сформировался в XVII-XVIII веке. Практически тогда, когда появился знакомый нам русский язык. До XVII века тоже были «русские», но в немного другом качестве. Россиянин — человек, который имеет гражданство России. Россиянином может быть немец, француз или папуас из Новой Гвинеи. И всем россиянам чуть больше 20 лет — ровно столько, сколько и государству. Советские граждане поменяли свою «идентичность» в далёком 1991 году.А вот для иностранцев нет никакой разницы. Для них все россияне — русские: и удмурт, и башкир, и татарин. И наоборот. В иностранных языках нет разграничения на «русских» и «россиян». Поэтому когда они слышат про «россиян», они представляют один могучий народ где-то далеко в Сибири.ти вкладаеш в русский: бiлоруси, украiнцi, росiйськi руськiтак що не тре з хвороi голови на здорову