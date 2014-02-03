Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє? власність чи національність 2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить 3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
из трех миллиардов половина тут же ушла обратно в РФ за газ. в ЗВР попало полтора. в январе их уже не было. впрочем, недалекие совки всегда и во всем винят пиндосов. на большее ума просто не хватает, да и пропаганда знает свое дело.
Frant:
О умнейший! Какая же была альтернатива кредиту от России??? И вообще - почему во всем виновата Россия???? Вроде бы как мы самостийные уже 23 года... Экономика у нас никудышняя. Проедаем остатки советской индустрии...
Не будь Майдана - одолженных средств хватило бы до выборов-2015. Там - снова заняли- перезаняли бы. Конечно, рано или поздно девальвация хлопнула бы, но не посреди зимы и кавардака на Майдане.
Русский — это национальность, восточнославянский этнос, который сформировался в XVII-XVIII веке. Практически тогда, когда появился знакомый нам русский язык. До XVII века тоже были «русские», но в немного другом качестве. Россиянин — человек, который имеет гражданство России. Россиянином может быть немец, француз или папуас из Новой Гвинеи. И всем россиянам чуть больше 20 лет — ровно столько, сколько и государству. Советские граждане поменяли свою «идентичность» в далёком 1991 году.
А вот для иностранцев нет никакой разницы. Для них все россияне — русские: и удмурт, и башкир, и татарин. И наоборот. В иностранных языках нет разграничения на «русских» и «россиян». Поэтому когда они слышат про «россиян», они представляют один могучий народ где-то далеко в Сибири.
ти вкладаеш в русский: бiлоруси, украiнцi, росiйськi руськi так що не тре з хвороi голови на здорову
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє? власність чи національність 2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить 3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років
Под "своим полем" имеется в виду будут своими руками подымать экономику своей страны. Еще и поляки на работу к нам приехали БЫ..
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє? власність чи національність 2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить 3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років
Вы упростили.
На деле же работяга работает на своём национальном рынке. Рынок развивается. Свой. Вокруг работяги всё развивается. А кто собственник работяге - да, неважно.