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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33293330333133323333 ... 3335>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:35

  sequence написав:
  vano80 написав:..
А делить как будем. тем кто оттуда больше наверно, их же родину продали. Или по политубеждениям.
зачем делить? деньги пустить на нацпроекты по обустройству страны: дороги, мосты, инфраструктура, ЖКХ, реформы


Это типа мостик за 500 лямов, одесскую каждый год делать, на южном швы каждый год латать? Причем тут будут все граждане :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:38

  vano80 написав:.. Причем тут будут все граждане :mrgreen:
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:39

вибори

Поки що говорити про реванш - ранувато
Якщо подивитись на партії які проходять то
Дві крайніх
ЄС - Європейський вектор
ОППО - проросійський вектор

Ближче до проєвропейського - Голос
Ближче до проросійського- Батьківщина

По центру - СН ,яка порівну складається з виходців усіх політичних спрямувань

Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)
оптимістично (СН+ЄС+Голос)
фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:39

  flyman написав:..
Тобто як Чехiя+Моравiя у 1938 ?
ну там же денех никто не давал, вроде!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:41

  sequence написав:
  vano80 написав:.. Причем тут будут все граждане :mrgreen:
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє?
власність чи національність
2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить
3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:43

zРадио
Хотите посмеяться?

Читайте факты:

Пн 03 фев, 2014 18:49
  roman tr. писал(а):
из трех миллиардов половина тут же ушла обратно в РФ за газ. в ЗВР попало полтора. в январе их уже не было.
впрочем, недалекие совки всегда и во всем винят пиндосов. на большее ума просто не хватает, да и пропаганда знает свое дело.


Frant:
О умнейший! Какая же была альтернатива кредиту от России???
И вообще - почему во всем виновата Россия???? Вроде бы как мы самостийные уже 23 года...
Экономика у нас никудышняя. Проедаем остатки советской индустрии...

Не будь Майдана - одолженных средств хватило бы до выборов-2015. Там - снова заняли- перезаняли бы. Конечно, рано или поздно девальвация хлопнула бы, но не посреди зимы и кавардака на Майдане.


Економічних приводів для дестабілізації гривні немає,платіжн

И когда этот лжец голословно будет клеить ярлыки другим тыкайте его носом в его слова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:48

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:
Путин - лидер государства россия, а не Русь. Его поддерживает большинство россиян, а не русских. Я только в этой части оппонирую

В тебе Русь головного моску.
Ти тут постiйно розпалюеш, про те що руська мова, а не росiйська.
Що бендери паплюжать русiчей i т.п. i т.д.


Разжигаешь ты, Libo и Frant, забывая о том, что 25% украинских граждан - русские. А россиян, имеющих 2-й паспорт, среди них, может быть 1%, а может и того меньше.

Я ж выше уже написал для вас всех - если на Украину напали русские, а не россияне, то о каких бурятах и чеченцах вообще речь??? То-то же! Напали россияне! И не нужно подменять понятия!

в тебе манiпулювання та софiстика.
https://zen.yandex.ru/media/gramotno/v-chem-raznica-russkii-ili-rossiianin--5af5ee2c3c50f7143d325c52

Русский — это национальность, восточнославянский этнос, который сформировался в XVII-XVIII веке. Практически тогда, когда появился знакомый нам русский язык. До XVII века тоже были «русские», но в немного другом качестве. Россиянин — человек, который имеет гражданство России. Россиянином может быть немец, француз или папуас из Новой Гвинеи. И всем россиянам чуть больше 20 лет — ровно столько, сколько и государству. Советские граждане поменяли свою «идентичность» в далёком 1991 году.

А вот для иностранцев нет никакой разницы. Для них все россияне — русские: и удмурт, и башкир, и татарин. И наоборот. В иностранных языках нет разграничения на «русских» и «россиян». Поэтому когда они слышат про «россиян», они представляют один могучий народ где-то далеко в Сибири.

ти вкладаеш в русский: бiлоруси, украiнцi, росiйськi руськi
так що не тре з хвороi голови на здорову
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:48

  budivelnik написав:
  sequence написав:
  vano80 написав:.. Причем тут будут все граждане :mrgreen:
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє?
власність чи національність
2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить
3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років

Под "своим полем" имеется в виду будут своими руками подымать экономику своей страны. Еще и поляки на работу к нам приехали БЫ.. :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:48

  budivelnik написав:
  sequence написав:
  vano80 написав:.. Причем тут будут все граждане :mrgreen:
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє?
власність чи національність
2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить
3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років

Вы упростили.

На деле же работяга работает на своём национальном рынке.
Рынок развивается. Свой. Вокруг работяги всё развивается.
А кто собственник работяге - да, неважно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:49

твою мать, ты откуда пишешь? у меня яндекс блокируется чего-то.. не знаешь, чего?
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