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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33303331333233333334> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 14:52 flyman

Это капец.



Самому сузить до иностранцев и говорить оппоненту о манипуляции и софистике.

Цирк. detroytred

Повідомлень: 21921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:53 Волгарь написав: Это ли не лучшее подтверждение нашего вчерашнего спора с Вами о всеобъемлющем хаосе?

Ничо, НОРМАЛЬНО, форумчане и модерация абсолютно спокойно без возражений взирают на то, что в любой стране мира - ПОЧТИ АБСОЛЮТНОЕ ТАБУ. Видимо, и не к такому привыкли. Это ли не лучшее подтверждение нашего вчерашнего спора с Вами о всеобъемлющем хаосе?Ничо, НОРМАЛЬНО, форумчане и модерация абсолютно спокойно без возражений взирают на то, что в любой стране мира - ПОЧТИ АБСОЛЮТНОЕ ТАБУ. Видимо, и не к такому привыкли.



Хаос в твоих пропитых русских мозгах.

Табу только в твоей пида-рашке, причем, на всё за исключением восхваления вашего кремлевского шибздика.

Украина - свободная страна. Мысли тут выражаются свободно. Вашей отсталой русской свиноте понять это трудно. Вы отстали от нас в этом плане на триста лет. Хаос в твоих пропитых русских мозгах.Табу только в твоей пида-рашке, причем, на всё за исключением восхваления вашего кремлевского шибздика.Украина - свободная страна. Мысли тут выражаются свободно. Вашей отсталой русской свиноте понять это трудно. Вы отстали от нас в этом плане на триста лет. Libo 2

Заблокований Повідомлень: 7182 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:53 budivelnik написав: Поки що говорити про реванш - ранувато

Якщо подивитись на партії які проходять то

Дві крайніх

ЄС - Європейський вектор

ОППО - проросійський вектор



Ближче до проєвропейського - Голос

Ближче до проросійського- Батьківщина



По центру - СН ,яка порівну складається з виходців усіх політичних спрямувань



Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)

оптимістично (СН+ЄС+Голос)

фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу) Поки що говорити про реванш - рануватоЯкщо подивитись на партії які проходять тоДві крайніхЄС - Європейський векторОППО - проросійський векторБлижче до проєвропейського - ГолосБлижче до проросійського- БатьківщинаПо центру - СН ,яка порівну складається з виходців усіх політичних спрямуваньТаким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)оптимістично (СН+ЄС+Голос)фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)

розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15809 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:07 flyman написав: sequence написав: flyman написав: .. 75% населення проснулося та як по взмаху .. .. 75% населення проснулося та як по взмаху .. 75% насэлэння прогнали к .юям барыгу. А дальше - "мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем!" 75% насэлэння прогнали к .юям барыгу. А дальше - "мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем!"

Убивший дракона стае драконом Убивший дракона стае драконом

Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира? Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира? detroytred

Повідомлень: 21921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08 flyman написав: ..

Убивший дракона стае драконом ..Убивший дракона стае драконом

честно говоря, да. Не было еще примеров в истории Украины, чтобы было иначе. Просто времени ждать пока зеленый дракон станет красным, а затем черным нет совсем. Слишком коротка жизнь честно говоря, да. Не было еще примеров в истории Украины, чтобы было иначе. Просто времени ждать пока зеленый дракон станет красным, а затем черным нет совсем. Слишком коротка жизнь sequence Повідомлень: 2464 З нами з: 29.12.15 Подякував: 297 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08 sequence написав: budivelnik написав: sequence написав: как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном 1 Що мається на увазі під словом своє?

власність чи національність

2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить

3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років 1 Що мається на увазі під словом своє?власність чи національність2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років Под "своим полем" имеется в виду будут своими руками подымать экономику своей страны. Еще и поляки на работу к нам приехали БЫ.. Под "своим полем" имеется в виду будут своими руками подымать экономику своей страны. Еще и поляки на работу к нам приехали БЫ.. Як все запущено і зашорено...

1 Держава для того щоб отримати валюту-відшкодовує експортерам ПДВ

2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік

3 На пересланих в Україу доларпах Держава економить 1-2 млрд доларів в рік, які не виплачує у вигляді компенсації ПДВ по імпорту Як все запущено і зашорено...1 Держава для того щоб отримати валюту-відшкодовує експортерам ПДВ2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік3 На пересланих в Україу доларпах Держава економить 1-2 млрд доларів в рік, які не виплачує у вигляді компенсації ПДВ по імпорту Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 27 чер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21078 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08 budivelnik написав:

Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)

оптимістично (СН+ЄС+Голос)

фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу) Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)оптимістично (СН+ЄС+Голос)фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)



Две последние - нет, нет и еще раз нет.

Никаких альянсов с клептоманом Порошенко и его воришками.

Какая там европейская солидарность? Одни лозунги. Опять рвутся во власть, чтоб воровать и стоять на страже коррупции. Народ уже им раз сказал - нах с пляжа.

Лучший вариант из проходного - СН + Голос + Батькивщина + СЕ. Если пройдет Гриценко, его тоже. А остальных судить надо, а не в коалицию. Две последние - нет, нет и еще раз нет.Никаких альянсов с клептоманом Порошенко и его воришками.Какая там европейская солидарность? Одни лозунги. Опять рвутся во власть, чтоб воровать и стоять на страже коррупции. Народ уже им раз сказал - нах с пляжа.Лучший вариант из проходного - СН + Голос + Батькивщина + СЕ. Если пройдет Гриценко, его тоже. А остальных судить надо, а не в коалицию. Libo 2

Заблокований Повідомлень: 7182 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:11 detroytred

flyman написав: sequence написав: flyman написав: .. 75% населення проснулося та як по взмаху .. .. 75% населення проснулося та як по взмаху .. 75% насэлэння прогнали к .юям барыгу. А дальше - "мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем!" 75% насэлэння прогнали к .юям барыгу. А дальше - "мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем!"

Убивший дракона стае драконом Убивший дракона стае драконом

Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?[/quote]

==

почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?[/quote]==почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15809 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:13 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: ..

2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік ..2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік вы предысторию читали? В случае выплат Россией репараций за Крым, размером в несколько годовых ВВП.

Знаете, какой размер ВВП Украины? вы предысторию читали? В случае выплат Россией репараций за Крым, размером в несколько годовых ВВП.Знаете, какой размер ВВП Украины? sequence Повідомлень: 2464 З нами з: 29.12.15 Подякував: 297 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:15 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: "Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.

В Умань кроме хасидов никто не едет, а они мало что дают и для Израиля не служа в ЦАХАЛ и сидя на пособиях для своих многочисленных детей как арабы. "Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.В Умань кроме хасидов никто не едет, а они мало что дают и для Израиля не служа в ЦАХАЛ и сидя на пособиях для своих многочисленных детей как арабы. Я бачу перекотиполям всі погані...Простий приклад по славеку-шабо

Єврей,

-який все життя працював в Казахстані ( і те що він тоді там зробив працює на пенсії казахів) ,

-який відправив свого сина в Ізраїль і радіє досягненням останнього в ЦАХАлі (до речі те що робить ізраїль з арабами нічим взагалі не відрізняється від того що робив Петлюра з євреями),

-який живе в Україні,

-якийговорить російською ,

-який засуджує хасидів(єврейська релігійна течія)



Жовчю плюється у все українське...

Питання на засипку

А чи не переплутало це перекотиполе площадку для самовираження? Я бачу перекотиполям всі погані...Простий приклад по славеку-шабоЄврей,-який все життя працював в Казахстані ( і те що він тоді там зробив працює на пенсії казахів) ,-який відправив свого сина в Ізраїль і радіє досягненням останнього в ЦАХАлі (до речі те що робить ізраїль з арабами нічим взагалі не відрізняється від того що робив Петлюра з євреями),-який живе в Україні,-якийговорить російською ,-який засуджує хасидів(єврейська релігійна течія)Жовчю плюється у все українське...Питання на засипкуА чи не переплутало це перекотиполе площадку для самовираження?

Рассказало существо которое было прапором в группе советских войск в Германии , т.е. верно служившее клятым москалям-коммунякам и наверняка бывшее там членом КПСС любившим исключительно русский язык, у которого сестра с детьми здрыснула в Польшу забыв что нужно поднимать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность.

Про его профессиональные навыки строителя (которым он себя гордо называет) и бизнесмена платящего копейки своим работникам детализировать не буду Рассказало существо которое было прапором в группе советских войск в Германии , т.е. верно служившее клятым москалям-коммунякам и наверняка бывшее там членом КПСС любившим исключительно русский язык, у которого сестра с детьми здрыснула в Польшу забыв что нужно поднимать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность.Про его профессиональные навыки строителя (которым он себя гордо называет) и бизнесмена платящего копейки своим работникам детализировать не буду Перечитайте всі..

Це вічно іі всім не задоволене створіння звинувачує мене в службі в ЗС СРСР... але України як незалежна Держава зявилась в 1990 і в той же рік ,я написавши рапорт-покинув ЗС СРСР

Я працюю в Україні ,плачу податки в Україні.говорю рідною (вона ж ) державною мовою...

І все ядно ,якесь перекотиполе звинувачує мене і всю Україну в тому що 70 років тому хтось когось десь розстріляв...



Слухай ти ,паразит не знаючий(або презираючий) рідного ідіша ,перекотиполе без роду -племені - ти тут нуль і коли подохнеш ,ніхто тобі на могилку навіть квіточки не принесе,а хасиди які своїх згадують десятки років приїзжаючи на їх могили - побачивши твою - сплюндрують і знищать.... Перечитайте всі..Це вічно іі всім не задоволене створіння звинувачує мене в службі в ЗС СРСР... але України як незалежна Держава зявилась в 1990 і в той же рік ,я написавши рапорт-покинув ЗС СРСРЯ працюю в Україні ,плачу податки в Україні.говорю рідною (вона ж ) державною мовою...І все ядно ,якесь перекотиполе звинувачує мене і всю Україну в тому що 70 років тому хтось когось десь розстріляв...Слухай ти ,паразит не знаючий(або презираючий) рідного ідіша ,перекотиполе без роду -племені - ти тут нуль і коли подохнеш ,ніхто тобі на могилку навіть квіточки не принесе,а хасиди які своїх згадують десятки років приїзжаючи на їх могили - побачивши твою - сплюндрують і знищать.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21078 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33303331333233333334> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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