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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:52

flyman
Это капец.

Самому сузить до иностранцев и говорить оппоненту о манипуляции и софистике.
Цирк.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:53

  Волгарь написав:Это ли не лучшее подтверждение нашего вчерашнего спора с Вами о всеобъемлющем хаосе?
Ничо, НОРМАЛЬНО, форумчане и модерация абсолютно спокойно без возражений взирают на то, что в любой стране мира - ПОЧТИ АБСОЛЮТНОЕ ТАБУ. Видимо, и не к такому привыкли.


Хаос в твоих пропитых русских мозгах.
Табу только в твоей пида-рашке, причем, на всё за исключением восхваления вашего кремлевского шибздика.
Украина - свободная страна. Мысли тут выражаются свободно. Вашей отсталой русской свиноте понять это трудно. Вы отстали от нас в этом плане на триста лет. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:53

  budivelnik написав:Поки що говорити про реванш - ранувато
Якщо подивитись на партії які проходять то
Дві крайніх
ЄС - Європейський вектор
ОППО - проросійський вектор

Ближче до проєвропейського - Голос
Ближче до проросійського- Батьківщина

По центру - СН ,яка порівну складається з виходців усіх політичних спрямувань

Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)
оптимістично (СН+ЄС+Голос)
фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)

розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:07

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:.. 75% населення проснулося та як по взмаху ..
75% насэлэння прогнали к .юям барыгу. А дальше - "мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Убивший дракона стае драконом

Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08

  flyman написав:..
Убивший дракона стае драконом

честно говоря, да. Не было еще примеров в истории Украины, чтобы было иначе. Просто времени ждать пока зеленый дракон станет красным, а затем черным нет совсем. Слишком коротка жизнь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08

  sequence написав:
  budivelnik написав:
  sequence написав: как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє?
власність чи національність
2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить
3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років
Под "своим полем" имеется в виду будут своими руками подымать экономику своей страны. Еще и поляки на работу к нам приехали БЫ.. :)
Як все запущено і зашорено...
1 Держава для того щоб отримати валюту-відшкодовує експортерам ПДВ
2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік
3 На пересланих в Україу доларпах Держава економить 1-2 млрд доларів в рік, які не виплачує у вигляді компенсації ПДВ по імпорту
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 27 чер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08

  budivelnik написав:
Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)
оптимістично (СН+ЄС+Голос)
фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)


Две последние - нет, нет и еще раз нет.
Никаких альянсов с клептоманом Порошенко и его воришками.
Какая там европейская солидарность? Одни лозунги. Опять рвутся во власть, чтоб воровать и стоять на страже коррупции. Народ уже им раз сказал - нах с пляжа.
Лучший вариант из проходного - СН + Голос + Батькивщина + СЕ. Если пройдет Гриценко, его тоже. А остальных судить надо, а не в коалицию. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:11

detroytred
  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:.. 75% населення проснулося та як по взмаху ..
75% насэлэння прогнали к .юям барыгу. А дальше - "мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем - тот станет всем!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Убивший дракона стае драконом

Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?[/quote]
==
почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:13

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:..
2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік
вы предысторию читали? В случае выплат Россией репараций за Крым, размером в несколько годовых ВВП.
Знаете, какой размер ВВП Украины?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:15

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав: "Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.
В Умань кроме хасидов никто не едет, а они мало что дают и для Израиля не служа в ЦАХАЛ и сидя на пособиях для своих многочисленных детей как арабы.
Я бачу перекотиполям всі погані...Простий приклад по славеку-шабо
Єврей,
-який все життя працював в Казахстані ( і те що він тоді там зробив працює на пенсії казахів) ,
-який відправив свого сина в Ізраїль і радіє досягненням останнього в ЦАХАлі (до речі те що робить ізраїль з арабами нічим взагалі не відрізняється від того що робив Петлюра з євреями),
-який живе в Україні,
-якийговорить російською ,
-який засуджує хасидів(єврейська релігійна течія)

Жовчю плюється у все українське...
Питання на засипку
А чи не переплутало це перекотиполе площадку для самовираження?

Рассказало существо которое было прапором в группе советских войск в Германии , т.е. верно служившее клятым москалям-коммунякам и наверняка бывшее там членом КПСС любившим исключительно русский язык, у которого сестра с детьми здрыснула в Польшу забыв что нужно поднимать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность.
Про его профессиональные навыки строителя (которым он себя гордо называет) и бизнесмена платящего копейки своим работникам детализировать не буду
Перечитайте всі..
Це вічно іі всім не задоволене створіння звинувачує мене в службі в ЗС СРСР... але України як незалежна Держава зявилась в 1990 і в той же рік ,я написавши рапорт-покинув ЗС СРСР
Я працюю в Україні ,плачу податки в Україні.говорю рідною (вона ж ) державною мовою...
І все ядно ,якесь перекотиполе звинувачує мене і всю Україну в тому що 70 років тому хтось когось десь розстріляв...

Слухай ти ,паразит не знаючий(або презираючий) рідного ідіша ,перекотиполе без роду -племені - ти тут нуль і коли подохнеш ,ніхто тобі на могилку навіть квіточки не принесе,а хасиди які своїх згадують десятки років приїзжаючи на їх могили - побачивши твою - сплюндрують і знищать....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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