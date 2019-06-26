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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:52
flyman
Это капец.
Самому сузить до иностранцев и говорить оппоненту о манипуляции и софистике.
Цирк.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:53
Волгарь написав:
Это ли не лучшее подтверждение нашего вчерашнего спора с Вами о всеобъемлющем хаосе?
Ничо, НОРМАЛЬНО, форумчане и модерация абсолютно спокойно без возражений взирают на то, что в любой стране мира - ПОЧТИ АБСОЛЮТНОЕ ТАБУ. Видимо, и не к такому привыкли.
Хаос в твоих пропитых русских мозгах.
Табу только в твоей пида-рашке, причем, на всё за исключением восхваления вашего кремлевского шибздика.
Украина - свободная страна. Мысли тут выражаются свободно. Вашей отсталой русской свиноте понять это трудно. Вы отстали от нас в этом плане на триста лет.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:53
budivelnik написав:
Поки що говорити про реванш - ранувато
Якщо подивитись на партії які проходять то
Дві крайніх
ЄС - Європейський вектор
ОППО - проросійський вектор
Ближче до проєвропейського - Голос
Ближче до проросійського- Батьківщина
По центру - СН ,яка порівну складається з виходців усіх політичних спрямувань
Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)
оптимістично (СН+ЄС+Голос)
фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)
розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:07
flyman написав:
Убивший дракона стае драконом
Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08
flyman написав:
..
Убивший дракона стае драконом
честно говоря, да. Не было еще примеров в истории Украины, чтобы было иначе. Просто времени ждать пока зеленый дракон станет красным, а затем черным нет совсем. Слишком коротка жизнь
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08
sequence написав: budivelnik написав: sequence написав:
как минимум, они будут работать на своем поле, а не на польском клубничном
1 Що мається на увазі під словом своє?
власність чи національність
2 Якщо національність-то пролетаріат завжди з радістю продасть свої руки тому хто краще заплатить
3 Якщо власність - то у будь-якій державі власниками можуть бути до 30% населення,а значить 70% будуть пролетаріатом,якому по барабану кому себе продати подорожче на наступних 5-20 років
Под "своим полем" имеется в виду будут своими руками подымать экономику своей страны. Еще и поляки на работу к нам приехали БЫ..
Як все запущено і зашорено...
1 Держава для того щоб отримати валюту-відшкодовує експортерам ПДВ
2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік
3 На пересланих в Україу доларпах Держава економить 1-2 млрд доларів в рік, які не виплачує у вигляді компенсації ПДВ по імпорту
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 27 чер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08
budivelnik написав:
Таким чином ,я прогнозую коаліцію песимістично (СН+Батьківщина)
оптимістично (СН+ЄС+Голос)
фантазійно (ЄС+Голос+Батьківщина+Сила народу)
Две последние - нет, нет и еще раз нет.
Никаких альянсов с клептоманом Порошенко и его воришками.
Какая там европейская солидарность? Одни лозунги. Опять рвутся во власть, чтоб воровать и стоять на страже коррупции. Народ уже им раз сказал - нах с пляжа.
Лучший вариант из проходного - СН + Голос + Батькивщина + СЕ. Если пройдет Гриценко, его тоже. А остальных судить надо, а не в коалицию.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:11
detroytred
flyman написав:
Убивший дракона стае драконом
Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?[/quote]
==
почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:13
budivelnik написав:
..
2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік
вы предысторию читали? В случае выплат Россией репараций за Крым, размером в несколько годовых ВВП.
Знаете, какой размер ВВП Украины?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:15
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
"Знаток" евреев, ты бы лучше помолчал.
В Умань кроме хасидов никто не едет, а они мало что дают и для Израиля не служа в ЦАХАЛ и сидя на пособиях для своих многочисленных детей как арабы.
Я бачу перекотиполям всі погані...Простий приклад по славеку-шабо
Єврей,
-який все життя працював в Казахстані ( і те що він тоді там зробив працює на пенсії казахів) ,
-який відправив свого сина в Ізраїль і радіє досягненням останнього в ЦАХАлі (до речі те що робить ізраїль з арабами нічим взагалі не відрізняється від того що робив Петлюра з євреями),
-який живе в Україні,
-якийговорить російською ,
-який засуджує хасидів(єврейська релігійна течія)
Жовчю плюється у все українське...
Питання на засипку
А чи не переплутало це перекотиполе площадку для самовираження?
Рассказало существо которое было прапором в группе советских войск в Германии , т.е. верно служившее клятым москалям-коммунякам и наверняка бывшее там членом КПСС любившим исключительно русский язык, у которого сестра с детьми здрыснула в Польшу забыв что нужно поднимать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность.
Про его профессиональные навыки строителя (которым он себя гордо называет) и бизнесмена платящего копейки своим работникам детализировать не буду
Перечитайте всі..
Це вічно іі всім не задоволене створіння звинувачує мене в службі в ЗС СРСР... але України як незалежна Держава зявилась в 1990 і в той же рік ,я написавши рапорт-покинув ЗС СРСР
Я працюю в Україні ,плачу податки в Україні.говорю рідною (вона ж ) державною мовою...
І все ядно ,якесь перекотиполе звинувачує мене і всю Україну в тому що 70 років тому хтось когось десь розстріляв...
Слухай ти ,паразит не знаючий(або презираючий) рідного ідіша ,перекотиполе без роду -племені - ти тут нуль і коли подохнеш ,ніхто тобі на могилку навіть квіточки не принесе,а хасиди які своїх згадують десятки років приїзжаючи на їх могили - побачивши твою - сплюндрують і знищать....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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