zРадио написав:

flyman написав: розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку

Ты же просто повторяешь пропагандистский месседж Порошенко "Или я, или путин". Быть против Порошенко не значит быть за российский интерес. Хватит уже повторять эту глупость. Уверяю тебя - если бы Порошенко не делал из избирателей идиотов, изображая себя единственным противником путину в Украине, его фиаско было бы не таким разгромным.Что касается твоей цитаты из запрещенного яндекса - меньше нужно шарится по пропагандистским помойкам! Для иностранцев, может быть, russian - это и русский, и российский, но в самом языке оригинала имеется 2 разных слова, разделенных на 2 разных понятия.Русские - не только россияне. Россияне - не только русские. Поэтому выражайся корректно! Киевляне испокон веков были "руськими" - читай Слово о Полку Ігоревім!