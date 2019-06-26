Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:.. Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут ) Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д. Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
Реальні історії: Когда в понедельник, 30 июня немцы входили в город, из горящих тюрем доносился запах не захороненных трупов. Среди жертв было много украинских националистов. Немцы заставляли евреев получать трупы и выставляли тела для общественного осмотра. Родственники заключенных искали среди трупов своих родных.
Другим важным контекстуальным обстоятельством Львовского погрома 1941 года было обнаружение тысяч полуразложившихся трупов политических заключенных, которые были убиты НКВД в предыдущие дни, когда советы осознали, что стремительное немецкое наступление не дает возможности эвакуировать тюрьмы. [3]
Драконом он может и становится, но откуда ты взял брехню о хотении в Рашку и русского мира?[/quote] == почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать[/quote] Так это и называется брехня. Не на фактах основываешься, а на основании того, что почитал.
Ты факты хотения в Рашку и русского мира приведи. Из прочитанного!!! А не голословно свой выводец лепи, как нквд-ист. Которому достаточно просто факта написания (хоть чего)).
budivelnik написав:.. 2 Заробітчани присилають в Україну 5-10 млрд доларів в рік
вы предысторию читали? В случае выплат Россией репараций за Крым, размером в несколько годовых ВВП. Знаете, какой размер ВВП Украины?
мене не цікавлять фантазій про золото Полуботка і репарації від росії.. Є реалії Реалії наступні 1 Наш ринок був завязаний на педераційний 2 Педераційники напавши на нас,думали що ми не рипнемось , бо як рипнемось-вони заборонять весь товарообмін і ми загнемось 3 Ми рипнулись,а щоб вижити простій людині-відкрили їй кордони в Європу 4 Проста людина поїхала і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал з заводів Ахметова чи міндобрива з заводів Фірташа... бо ті хто виїхав не вимагаючи відшкодування ПДВ ( і не закуповуючи енергоносії по імпорту) в Держау прислали суми еквівалентні експортним надходженням від металургії чи сільського господарства.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:розумiеш, тут русофiли-укрофоби думають, що в один день 75% населення проснулося та як по взмаху чарiвноi палочки стали руським мiром та захотiли в Рашку
Ты же просто повторяешь пропагандистский месседж Порошенко "Или я, или путин". Быть против Порошенко не значит быть за российский интерес. Хватит уже повторять эту глупость. Уверяю тебя - если бы Порошенко не делал из избирателей идиотов, изображая себя единственным противником путину в Украине, его фиаско было бы не таким разгромным.
Что касается твоей цитаты из запрещенного яндекса - меньше нужно шарится по пропагандистским помойкам! Для иностранцев, может быть, russian - это и русский, и российский, но в самом языке оригинала имеется 2 разных слова, разделенных на 2 разных понятия.
Русские - не только россияне. Россияне - не только русские. Поэтому выражайся корректно! Киевляне испокон веков были "руськими" - читай Слово о Полку Ігоревім!
Порошенко то такое... Я так понимаю, нынешний движняк, по-твоему, не подтверждает его слова про путина. Вся эта сволота полезшая с дна, она же не за путина, она просто за мир...
detroytred написав:Так это и называется брехня. Не на фактах основываешься, а на основании того, что почитал.
Ты факты хотения в Рашку и русского мира приведи. Из прочитанного!!! А не голословно свой выводец лепи, как нквд-ист. Которому достаточно просто факта написания (хоть чего)).
Нет, ну нормально? А как же "вільні люди". Любой вильнолюд может у нас парковаться поперек тротуара, сделать вынос балкона на 10 метров или вильно высказывать свои мысли на форуме, даже если они и не вяжутся с контекстом
budivelnik написав:..і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал ..
ахвигэть, нэма слив. (Волгарю не ржать! - в переводе на русский, "я немного взволнован") так давайте еще девиц поставлять в публичные дома Нидерландов, для пополнения торгового баланса. государственник из вас так себе
shapo написав:.. Про дружную жизнь расскажи тем кто пережил погромы Хмельницкого и Петлюры, а также Львовский погром 1941г,коренной житель
Это все рассказал в Парламенте Украины премьер Израиле - теперь его не зовут ) Та да, каждый раз, когда еду по улице Елены Телиги, вспоминаю ее радостные статьи, восхваляющие Новую Германию и т.д. Евреям на Украине быть нелегко. Русским туда же
Реальні історії: Когда в понедельник, 30 июня немцы входили в город, из горящих тюрем доносился запах не захороненных трупов. Среди жертв было много украинских националистов. Немцы заставляли евреев получать трупы и выставляли тела для общественного осмотра. Родственники заключенных искали среди трупов своих родных.
Другим важным контекстуальным обстоятельством Львовского погрома 1941 года было обнаружение тысяч полуразложившихся трупов политических заключенных, которые были убиты НКВД в предыдущие дни, когда советы осознали, что стремительное немецкое наступление не дает возможности эвакуировать тюрьмы. [3]
Приведенная цитата неопровержимо доказывает логическую связь между еврейско-польскими погромами мирного населения во Львове и убийствами сотрудниками НКВД заключенных, НЕ ТАК ЛИ? Особенно учитывая тот факт, что, если среди руководства украинского НКВД в 1941-ом и были евреи, то среди непосредственных участников расстрелов их были (если вообще были) единицы. А вот поляков НЕ БЫЛО ВООБЩЕ (в принципе) - их уничтожили свои же чекисты-палачи в 37-ом-38-ом.