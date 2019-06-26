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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:28
[quote="4695329:budivelnik"мене не цікавлять фантазій про золото Полуботка і репарації від росії..
Є реалії
Реалії наступні
1 Наш ринок був завязаний на педераційний
2 Педераційники напавши на нас,думали що ми не рипнемось
, бо як рипнемось-вони заборонять весь товарообмін і ми загнемось
3 Ми рипнулись,а щоб вижити простій людині-відкрили їй кордони в Європу
4 Проста людина поїхала і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал з заводів Ахметова чи міндобрива з заводів Фірташа... бо ті хто виїхав не вимагаючи відшкодування ПДВ ( і не закуповуючи енергоносії по імпорту) в Держау прислали суми еквівалентні експортним надходженням від металургії чи сільського господарства.[/quote]
Вам же предложили вариант сравнения не с заводами Ахметова и т.д., а с развитием украинского рынка и инфраструктуры.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:29
sequence написав: budivelnik написав:
..і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал ..
ахвигэть, нэма слив. (Волгарю не ржать! - в переводе на русский, "я немного взволнован")
так давайте еще девиц поставлять в публичные дома Нидерландов, для пополнения торгового баланса.
государственник из вас так себе
Ой-йо...
Вам шуточки, а будиверьник конспектирует, чтобы блеснуть эрудицией при случае.
Вижу как на яву... слюнит старый химический карандаш, и, высунув от усердия язык, выводит в записной книжке "...в публичные...Нидерландов!"
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antey1969
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:41
antey1969 написав: flyman написав:
Убивший дракона стае драконом
А я то думал, почему Вы так Зе активно мочите...
Эвон оно что, в наступные драконы решили податься!
А что, пещера у Вас уже есть, да и ник подходящий - "флаймен")))
Я не приховував, що мiй план був вигнати По та шоблу, знаючи що Зе то Зеро, бо Зеро краще чим мiнус.
Дальше я бачу, що тре виганяти Зе та його шоблу, щоб прийшов "Плюсик".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:42
antey1969 написав:
..
Вам шуточки, а будиверьник конспектирует..
та я больше опасаюсь, что подобные ему прапорщики попадут снова во власть и реализуют остатки населения по чем возьмут
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:45
flyman написав:
не приховував, що мiй план був вигнати По та шоблу, знаючи що Зе то Зеро, бо Зеро краще чим мiнус.
как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"?
Кучма, вон, из директора красного завода дорос до "красного" дракона
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:46
sequence написав: flyman написав:
не приховував, що мiй план був вигнати По та шоблу, знаючи що Зе то Зеро, бо Зеро краще чим мiнус.
как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"?
Типа суши-рол?
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Faceless
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:47
sequence написав: antey1969 написав:
..
Вам шуточки, а будиверьник конспектирует..
та я больше опасаюсь, что подобные ему прапорщики попадут снова во власть и реализуют остатки населения по чем возьмут
нiчого не буде, так як "болото", тобто 75% чи, може й 95% населення живе своiм життям...до пори до часу не втручаючись у мишину метушню на Печерських пагрбах.
якщо полiтики явно натягують сову на глобус, як Януковоч у у 2013, то лететь заборт, або як Порошенко в 2019...
якщо Зе та Ко будуть натягувати знову сову на глобус, то вилетять за борт або по варiанту ВФЯ або ПОПа, хоча може бути ще "рука Москви", як з Чорноволом, або рука Дядька Сема, як з Лазаренко/Фiрташ.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:02
Faceless написав: sequence написав: flyman написав:
не приховував, що мiй план був вигнати По та шоблу, знаючи що Зе то Зеро, бо Зеро краще чим мiнус.
как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"?
Типа суши-рол?
вообще-то я об "Heroes of M&M". Временами ностальгия одолевает
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:04
sequence написав: budivelnik написав:
..і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал ..
ахвигэть, нэма слив. (Волгарю не ржать! - в переводе на русский, "я немного взволнован")
так давайте еще девиц поставлять в публичные дома Нидерландов, для пополнения торгового баланса.
государственник из вас так себе
Тут НЕ РЖАТЬ - ТУТ ПЛАКАТЬ НАДО. Оно и понятно - интеллектуальное развитие индивида закончилось, похоже, после 8-го класса. Дальше только жизненный опыт и обрывки чужих подслушанных мыслей (более, чем своеобразных). НО ЭТО НЕ БЕДА.
Беда в том, в чем я все больше убеждаюсь - в сущности, многие решения в стране как раз и принимают подобные персонажи с соответствующим мировоззрением. Отсюда и результат.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:05
sequence написав: budivelnik написав:
..і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал ..
ахвигэть, нэма слив. (Волгарю не ржать! - в переводе на русский, "я немного взволнован")
так давайте еще девиц поставлять в публичные дома Нидерландов, для пополнения торгового баланса.
государственник из вас так себе
З дурі можна й мягке зломати...
1 Є тактичні і стратегічні рішення
2 Стратегічно правильно-вливати в себе інвестиції і створювати внутрішній ринок
3 Щоб ми не могли виконати п2 - на нас поперли війною ,при чому попер найбільший торговий партнер.
У нас було два варіанта
а - Пірова переомга
б - здатись
4 Ми під керівництвом Порошенка вибрали третій
а - відкриваємо ринок праці в Європі (спокійно нейтралізуємо цим кроком безробіття)
б - створюємо враження у практично всій Державі - що у нас не має війни (таким чином нейтралізуємо сподівання росії що ми швидко змучимось)
5 Ця стратегія виявилась вірною -єдина проблема, що ми настільки створили враження мирного життя,що в частини мешканців Держави притупився інстинкт самосбереження,хоча педерація не відмовилась від своїх планів.
6 Притуплення інстинкту самосбереження-дозволило потрапити в політику випадковим людям...але пробувши в цій політиці 10 днів-вони почали продовжувати той шлях по якому вів Порошенко
ПС
Для місцевих зрадофілів
Коли вас хвалить і підтримує чужинець - варто задуматись...може ви кудись не туди тягнете.якщо москалю це так сподобалось...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 27 чер, 2019 16:09, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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