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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3333333433353336>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:07

Re: Політичні дискусії

как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:12

  sequence написав:как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай

почекай, а хто казав що буде легко?
я ж в Президенти не йшов...
а поганому танцюристу яйця заважають.
да й хто тепер голокомандуючий та мав би своiми пiдлеглими займатися, але ж МЗС не таке, полонених не того.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:15

  detroytred написав:
  budivelnik написав:мене не цікавлять фантазій про золото Полуботка і репарації від росії..
Є реалії
Реалії наступні
1 Наш ринок був завязаний на педераційний
2 Педераційники напавши на нас,думали що ми не рипнемось
, бо як рипнемось-вони заборонять весь товарообмін і ми загнемось
3 Ми рипнулись,а щоб вижити простій людині-відкрили їй кордони в Європу
4 Проста людина поїхала і виявилось що нам вигідніше експортувати робочу силу ніж метал з заводів Ахметова чи міндобрива з заводів Фірташа... бо ті хто виїхав не вимагаючи відшкодування ПДВ ( і не закуповуючи енергоносії по імпорту) в Держау прислали суми еквівалентні експортним надходженням від металургії чи сільського господарства.
Вам же предложили вариант сравнения не с заводами Ахметова и т.д., а с развитием украинского рынка и инфраструктуры.
З допомогою яких ресурсів Ви збирались розвивати внутрішній ринок?
Є всього два
Зовнішні інвестиції
Внутрішні інвестиції
Під час квазівійськових дій- зовнішні інвестиції заходити не будуть
З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні.

Таким чином шлях відкривання шлюзу .для збільшення експорту робочої сили в данному варіанті-найбільш ефективний
а - зменшилась пропозиція робочої сили тут ,значить хочуть еспортери піднімати зарплату чи не хочуть - а прийдеться
б - зменшився соціальний тиск ,адже зникло безробіття
в - держава отримала щорічно в баланс 5-10 млрд доларів,тобто зекономила1-2 млрд доларів.які вона раніше платила експортерам у вигляді відшкодування ПДВ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:30

  sequence написав:как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ


А через обещанные 100 дней кто будет виноват? Ах да, народ старый, нового не завезли, а то бы Зе всем показал! :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:31

  Faceless написав:
sequence написав:
  flyman написав:не приховував, що мiй план був вигнати По та шоблу, знаючи що Зе то Зеро, бо Зеро краще чим мiнус.

как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"? :)

Типа суши-рол? :mrgreen:


Нет, просто заплесневелый.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:34

  sequence написав:как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай

Да-да, Зеленский неувиноватый. Зато сколько пафоса, сколько экспресии
Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику по Конституции Украины

Где же ты был, клоун ты наш, когда в ПАСЕ РФ возврашали.
Ответственность оно несёт. Чушь оно несёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:39

  sequence написав:как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай

sequence, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 27 чер, 2019 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:40

  pesikot написав:..
Ответственность оно несёт. Чушь оно несёт
у меня стойкое ощущение, что все просраное папиредниками будет еще долго литься на сьогоденников.
За что им отдельное спасибо.
Народ, что характерно, в большинстве своем это понимает. Не удивлюсь, если и коалиции не понадобится
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:46

Re: Політичні дискусії

sequence написав:
  Faceless написав:
sequence написав: как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"? :)

Типа суши-рол? :mrgreen:

вообще-то я об "Heroes of M&M". Временами ностальгия одолевает

Много чести для Зе. Будет филадельфией
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:18

  sequence написав:
  pesikot написав:..
Ответственность оно несёт. Чушь оно несёт
у меня стойкое ощущение, что все просраное папиредниками будет еще долго литься на сьогоденников.
За что им отдельное спасибо.
Народ, что характерно, в большинстве своем это понимает. Не удивлюсь, если и коалиции не понадобится


Народ ждет тарифов и зарплат по 4000 куе, когда уже?
vano80
 
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